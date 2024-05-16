Войска РФ 10 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. В одном из населенных пунктов без электричества осталось около тысячи семей, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские войска 10 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Никопольщина. Ее враг в течение дня атаковал 10 раз. Применял тяжелую артиллерию и направлял дроны-камикадзе. Попал по райцентру, где повредил частный дом, хозяйственную постройку и инфраструктурный объект. Последствия вечерних обстрелов еще уточняем", - сообщил Лысак.

Также взрывы были в Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громадах.

По словам главы ОВА, там россияне повредили 2 дома и хозяйственную постройку. Артобстрелами поврежден энергетический объект и 4 линии электропередач. В одном из населенных пунктов без электричества осталась почти тысяча семей. Специалисты уже работают - чинят.

Обошлось без пострадавших.

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