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Войска РФ 10 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. В одном из населенных пунктов без электричества осталось около тысячи семей, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские войска 10 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Никопольщина. Ее враг в течение дня атаковал 10 раз. Применял тяжелую артиллерию и направлял дроны-камикадзе. Попал по райцентру, где повредил частный дом, хозяйственную постройку и инфраструктурный объект. Последствия вечерних обстрелов еще уточняем", - сообщил Лысак.

Вибухи лунали також в Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадах.

Также взрывы были в Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громадах.

По словам главы ОВА, там россияне повредили 2 дома и хозяйственную постройку. Артобстрелами поврежден энергетический объект и 4 линии электропередач. В одном из населенных пунктов без электричества осталась почти тысяча семей. Специалисты уже работают - чинят.

Обошлось без пострадавших.

В одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин

Также смотрите: Оккупанты 9 раз атаковали Никопольщину: повреждены дома, спортклуб, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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Дуже школа людей. Кожного дня на їх голови сипляться снаряди, дрони бувають і ракети. І це все наслідки розмінування Чонгара і підходів до Маріуполя, це все піар по запуску челенжерів до Криму однією куркою, яка до цього часу займає високу посаду. Навіть ця курка хотіла злетіти і політати на парасольці над Києвом, але народжені повзати у ногах Херпіду, злетіти не можуть. А що сам Херпіду? Звичайно це розпорядження вона отрнимала від нього і єлдака. Саме прикро, що нарід і Нікополя за це проголосував. Ну то що, весело, прийшов кінець епохи бідності? Приїхзав казковий Голобородько на лісапеді і зробив там рай, кожному привіз халяву?
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16.05.2024 18:59 Ответить
 
 