Войска РФ 10 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. В одном из населенных пунктов без электричества осталось около тысячи семей, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские войска 10 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Никопольщина. Ее враг в течение дня атаковал 10 раз. Применял тяжелую артиллерию и направлял дроны-камикадзе. Попал по райцентру, где повредил частный дом, хозяйственную постройку и инфраструктурный объект. Последствия вечерних обстрелов еще уточняем", - сообщил Лысак.
Также взрывы были в Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громадах.
По словам главы ОВА, там россияне повредили 2 дома и хозяйственную постройку. Артобстрелами поврежден энергетический объект и 4 линии электропередач. В одном из населенных пунктов без электричества осталась почти тысяча семей. Специалисты уже работают - чинят.
Обошлось без пострадавших.
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