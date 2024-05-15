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Двое работников "Укрзализныци" погибли из-за российских обстрелов Днепропетровщины

Внаслідок обстрілу загинуло двоє працівників Укрзалізниці

15 мая в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области погибли двое работников "Укрзализныци".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Сегодня в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры погибли двое наших коллег - осмотрщиков-ремонтников вагонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг оборвал жизнь Сергея Деревицкого 1976 года рождения и Александра Приходько 1973 года рождения.

Ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли жилую инфраструктуру Харькова и ранили двух гражданских.

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Автор: 

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15.05.2024 22:16 Ответить
 
 