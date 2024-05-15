Двое работников "Укрзализныци" погибли из-за российских обстрелов Днепропетровщины
15 мая в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области погибли двое работников "Укрзализныци".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Сегодня в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры погибли двое наших коллег - осмотрщиков-ремонтников вагонов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг оборвал жизнь Сергея Деревицкого 1976 года рождения и Александра Приходько 1973 года рождения.
Ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли жилую инфраструктуру Харькова и ранили двух гражданских.
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Леонид К
показать весь комментарий15.05.2024 22:16 Ответить Мне нравится 12
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