Двое работников "Укрзализныци" погибли из-за российских обстрелов Днепропетровщины

15 мая в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области погибли двое работников "Укрзализныци".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Сегодня в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры погибли двое наших коллег - осмотрщиков-ремонтников вагонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг оборвал жизнь Сергея Деревицкого 1976 года рождения и Александра Приходько 1973 года рождения.

Ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли жилую инфраструктуру Харькова и ранили двух гражданских.

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