Двоє працівників "Укрзалізниці" загинули через російський обстріл Дніпропетровщини
15 травня внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області загинуло двоє працівників "Укрзалізниці".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинуло двоє наших колег — оглядачів-ремонтників вагонів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог обірвав життя Сергія Деревицького, 1976 року народження, та Олександра Приходька, 1973 року народження.
Раніше повідомлялось, що війська РФ обстріляли житлову інфраструктуру Харкова та поранили двох цивільних.
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Леонид К
показати весь коментар15.05.2024 22:16 Відповісти Мені подобається 12
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