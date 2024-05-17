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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни 9 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і 5 - з артилерії: пошкоджено будинки, школу, магазин і агрофірму. ФОТОрепортаж

Протягом 17 травня під обстрілами окупантів передував Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Нікополь, Марганецька та Мирівська громади знову потерпали від ворожого терору.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 17 травня

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали 4 приватні будинки й 3 господарські споруди. Крім того, понівечено школу, магазин і агрофірму. Зачепило також лінії електропередач і газогін.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 17 травня

Також зайнялася суха трава, рятувальники вогонь приборкали.

Лисак зауважив, що загиблих і поранених немає.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 17 травня
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 17 травня

Нині в області триває повітряна тривога.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 17 травня
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 17 травня

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 17 травня

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3718)


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