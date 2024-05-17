Росіяни 9 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і 5 - з артилерії: пошкоджено будинки, школу, магазин і агрофірму. ФОТОрепортаж

Протягом 17 травня під обстрілами окупантів передував Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Нікополь, Марганецька та Мирівська громади знову потерпали від ворожого терору.

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали 4 приватні будинки й 3 господарські споруди. Крім того, понівечено школу, магазин і агрофірму. Зачепило також лінії електропередач і газогін.

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Також зайнялася суха трава, рятувальники вогонь приборкали.



Лисак зауважив, що загиблих і поранених немає.

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Нині в області триває повітряна тривога.





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