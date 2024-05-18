УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11450 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 071 1

У Нікополі внаслідок атаки РФ постраждав чоловік, у Криворізькому районі уламками збитої ракети пошкоджено ЛЕП, без світла майже 3 тис сімей. ФОТОрепортаж

Росіяни протягом 18 травня атакували Нікопольщину дронами-камікадзе й артилерією, запустили по Криворізькому району ракету, її українські воїни збили.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні в Нікополі через ворожу атаку постраждав 64-річний чоловік - він зазнав осколкового поранення грудної клітки. Йому надали всю необхідну допомогу на місці.

Також у місті пошкоджено приватний будинок, пара торгових кіосків та три приватні автівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК

Обстріл Дніпропетровщини 18 травня

Крім того, ворог обстрілював і інші території Нікопольщини із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під обстрілами перебували Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Люди не постраждали.

Обстріл Дніпропетровщини 18 травня
Обстріл Дніпропетровщини 18 травня

Лисак розповів, що у Криворізькому районі внаслідок падіння уламків збитої ракети зайнялися суха трава та очерет, вогонь рятувальники загасили.

Однак пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого без світла залишилися майже 3 тис. сімей. Енергетики працюють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє працівників "Укрзалізниці" загинули через російський обстріл Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3718)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуючи завчасним ЗАХОДАМ, відповідно до норм ЗАКОНІВ, проведеним КЕРІВНИКАМИ ЦОВВ та ОДВА, під контролем КМУ та власників енерго підприємств, сьогодні Українці можуть бути УПЕВНЕНИМИ, у якісному забезпеченні КМУ їх електричною енергією…
Для цього і призначався Уряд за РИГламентом КМУ, а не круговою БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ!
показати весь коментар
18.05.2024 23:00 Відповісти
 
 