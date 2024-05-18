У Нікополі внаслідок атаки РФ постраждав чоловік, у Криворізькому районі уламками збитої ракети пошкоджено ЛЕП, без світла майже 3 тис сімей. ФОТОрепортаж

Росіяни протягом 18 травня атакували Нікопольщину дронами-камікадзе й артилерією, запустили по Криворізькому району ракету, її українські воїни збили.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні в Нікополі через ворожу атаку постраждав 64-річний чоловік - він зазнав осколкового поранення грудної клітки. Йому надали всю необхідну допомогу на місці.



Також у місті пошкоджено приватний будинок, пара торгових кіосків та три приватні автівки.

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Крім того, ворог обстрілював і інші території Нікопольщини із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під обстрілами перебували Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Люди не постраждали.





Лисак розповів, що у Криворізькому районі внаслідок падіння уламків збитої ракети зайнялися суха трава та очерет, вогонь рятувальники загасили.

Однак пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого без світла залишилися майже 3 тис. сімей. Енергетики працюють.

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