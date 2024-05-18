У Нікополі внаслідок атаки РФ постраждав чоловік, у Криворізькому районі уламками збитої ракети пошкоджено ЛЕП, без світла майже 3 тис сімей. ФОТОрепортаж
Росіяни протягом 18 травня атакували Нікопольщину дронами-камікадзе й артилерією, запустили по Криворізькому району ракету, її українські воїни збили.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні в Нікополі через ворожу атаку постраждав 64-річний чоловік - він зазнав осколкового поранення грудної клітки. Йому надали всю необхідну допомогу на місці.
Також у місті пошкоджено приватний будинок, пара торгових кіосків та три приватні автівки.
Крім того, ворог обстрілював і інші території Нікопольщини із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під обстрілами перебували Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Люди не постраждали.
Лисак розповів, що у Криворізькому районі внаслідок падіння уламків збитої ракети зайнялися суха трава та очерет, вогонь рятувальники загасили.
Однак пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого без світла залишилися майже 3 тис. сімей. Енергетики працюють.
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