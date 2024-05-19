УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11267 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
695 0

Протягом ночі армія РФ обстрілювала Нікопольщину: пошкоджені санаторій, 7 приватних будинків, ЛЕП і газогін. ФОТОрепортаж

У ніч проти 19 травня російська армія з артилерії обстрілювала Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що від вечора агресор тричі гатив по Нікопольщині. Під артилерійським вогнем були райцентр, Покровська сільська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені санаторій, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, скутер. Понівечені лінія електропередач і газогін.

Ніхто з людей не постраждав.

Також дивіться: У Нікополі внаслідок атаки РФ постраждав чоловік, у Криворізькому районі уламками збитої ракети пошкоджено ЛЕП, без світла майже 3 тис сімей. ФОТОрепортаж

Обстріл Нікопольщини уночі 19 травня
Обстріл Нікопольщини уночі 19 травня

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК


Обстріл Нікопольщини уночі 19 травня
Обстріл Нікопольщини уночі 19 травня

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 