Протягом ночі армія РФ обстрілювала Нікопольщину: пошкоджені санаторій, 7 приватних будинків, ЛЕП і газогін. ФОТОрепортаж
У ніч проти 19 травня російська армія з артилерії обстрілювала Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади на Дніпропетровщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що від вечора агресор тричі гатив по Нікопольщині. Під артилерійським вогнем були райцентр, Покровська сільська та Червоногригорівська громади.
Пошкоджені санаторій, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, скутер. Понівечені лінія електропередач і газогін.
Ніхто з людей не постраждав.
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