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Силы ПВО сбили ракету над Днепропетровщиной, - ОВА

ППО збили ракету над Дніпропетровщиною

Украинские защитники сбили российскую ракету над Новомосковским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Защитники из ПвК "Схід" превратили в металлолом вражескую ракету. Ее сбили в Новомосковском районе", - написал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками. Силы противовоздушной обороны Юга уничтожили 20 "шахедов".

Также читайте: Министр обороны Британии Шеппс заявил, что в течение мая Украина получит от Лондона 100 ракет для ПВО

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ПВО (2717) ракеты (3557) Днепропетровская область (3914)


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