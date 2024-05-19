Силы ПВО сбили ракету над Днепропетровщиной, - ОВА

Украинские защитники сбили российскую ракету над Новомосковским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Защитники из ПвК "Схід" превратили в металлолом вражескую ракету. Ее сбили в Новомосковском районе", - написал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками. Силы противовоздушной обороны Юга уничтожили 20 "шахедов".

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