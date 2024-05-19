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Сили ППО збили ракету над Дніпропетровщиною, - ОВА

ППО збили ракету над Дніпропетровщиною

Українські захисники збили російську ракету над Новомосковським районом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Оборонці з ПвК "Схід" перетворили на брухт ворожу ракету. Її збили у Новомосковському районі", - написав він.

Раніше повідомлялось, що вночі проти 19 травня російська армія атакувала Одещину безпілотниками. Сили протиповітряної оборони Півдня знищили 20 "шахедів".

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ППО (3154) ракети (4009) Дніпропетровська область (3682)


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