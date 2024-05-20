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Россияне обстреляли село Липцы на Харьковщине и ранили мужчину, - прокуратура

Внаслідок російського обстрілу села на Харківщині поранено людину

В результате вражеского удара по селу Липцы Харьковской области ранен мирный житель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 20 мая около 04:00 российские военные в очередной раз обстреляли с. Липцы. Получил ранения 57-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.

Кроме того, в населенном пункте повреждены жилые дома.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отреагировал на ракетную атаку на Харьков и область, которую российские захватчики совершили 19 мая. В результате обстрелов погибли 11 человек, среди них - беременная женщина.

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