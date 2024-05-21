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Новини Фото Війна
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На Криворіжжі знищили 2 "Шахеди", через ворожі обстріли на Нікопольщині пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Вночі 21 травня у Криворізькому районі Дніпропетровщини оборонці неба знищили 2 "Шахеди".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через падіння уламків пошкоджено господарські будівлі.

"Від вечора ворог кілька разів атакував Нікопольщину. Застосовував ударні дрони різних типів й артилерію. Бив по Нікополю, Покровській та Мирівській громадах", - інформує Лисак.

За даними ОВА, внаслідок обстрілів пошкоджено 6 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 3 - понівечені. Зачепило адмінбудівлю, газогін і лінію електропередач.

Читайте: Нікопольщина зазнала майже 30 російських атак дронами та артилерією протягом дня. Постраждала одна людина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року

Через російські удари по Нікопольщині люди не постраждали.

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1189)


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