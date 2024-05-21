На Криворіжжі знищили 2 "Шахеди", через ворожі обстріли на Нікопольщині пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Вночі 21 травня у Криворізькому районі Дніпропетровщини оборонці неба знищили 2 "Шахеди".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через падіння уламків пошкоджено господарські будівлі.

"Від вечора ворог кілька разів атакував Нікопольщину. Застосовував ударні дрони різних типів й артилерію. Бив по Нікополю, Покровській та Мирівській громадах", - інформує Лисак.

За даними ОВА, внаслідок обстрілів пошкоджено 6 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 3 - понівечені. Зачепило адмінбудівлю, газогін і лінію електропередач.

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