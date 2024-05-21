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На Криворожье уничтожили 2 "Шахеда", из-за вражеских обстрелов на Никопольщине повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 21 мая в Криворожском районе Днепропетровщины защитники неба уничтожили 2 "Шахеды".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за падения обломков повреждены хозяйственные постройки.

"С вечера враг несколько раз атаковал Никопольщину. Применял ударные дроны различных типов и артиллерию. Бил по Никополю, Покровской и Мировской громадах", - информирует Лысак.

По данным ОВА, в результате обстрелов повреждены 6 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще 3 - побиты. Задето админздание, газопровод и линия электропередач.

Также смотрите: Никопольщина подверглась почти 30 российским атакам дронами и артиллерией в течение дня. Пострадал один человек, - ОВА. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Нікопольщини 21 травня 2024 року

Из-за российских ударов по Никопольщине люди не пострадали.

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1019)


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