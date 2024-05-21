На Криворожье уничтожили 2 "Шахеда", из-за вражеских обстрелов на Никопольщине повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 21 мая в Криворожском районе Днепропетровщины защитники неба уничтожили 2 "Шахеды".
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за падения обломков повреждены хозяйственные постройки.
"С вечера враг несколько раз атаковал Никопольщину. Применял ударные дроны различных типов и артиллерию. Бил по Никополю, Покровской и Мировской громадах", - информирует Лысак.
По данным ОВА, в результате обстрелов повреждены 6 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще 3 - побиты. Задето админздание, газопровод и линия электропередач.
Из-за российских ударов по Никопольщине люди не пострадали.
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