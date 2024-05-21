У лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок удару РФ по Липцях на Харківщині 17 травня

52-річний чоловік, який дістав поранення у Липцях на Харківщині під час обстрілу РФ, помер у лікарні.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, сьогодні о 5 ранку в лікарні помер 52-річний чоловік, який отримав травми внаслідок ворожого обстрілу Липців 17 травня", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Липців

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 17 травня з РСЗВ росіяни обстріляли с. Липці Харківського району. Пошкоджене приватне домоволодіння, тоді дістав поранення 53-річний чоловік.

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