У лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок удару РФ по Липцях на Харківщині 17 травня
52-річний чоловік, який дістав поранення у Липцях на Харківщині під час обстрілу РФ, помер у лікарні.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, сьогодні о 5 ранку в лікарні помер 52-річний чоловік, який отримав травми внаслідок ворожого обстрілу Липців 17 травня", - йдеться в повідомленні.
Обстріл Липців
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 17 травня з РСЗВ росіяни обстріляли с. Липці Харківського району. Пошкоджене приватне домоволодіння, тоді дістав поранення 53-річний чоловік.
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