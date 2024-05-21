РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8407 посетителей онлайн
Новости Война
417 0

В больнице умер мужчина, получивший ранение в результате удара РФ по Липцам на Харьковщине 17 мая

дснс,харківщина,липці

52-летний мужчина, который получил ранения в Липцах на Харьковщине во время обстрела РФ, умер в больнице.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сегодня в 5 утра в больнице умер 52-летний мужчина, который получил травмы в результате вражеского обстрела Липцев 17 мая", - говорится в сообщении.

Обстрел Липцев

Напомним, ранее сообщалось, что 17 мая из РСЗО россияне обстреляли с. Липцы Харьковского района. Повреждено частное домовладение, тогда получил ранения 53-летний мужчина.

Смотрите: Число пострадавших в результате ночных обстрелов Харькова возросло до 7 человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26982) смерть (9215) Харьковщина (5577) жертвы (2064)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 