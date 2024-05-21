Число пострадавших в результате ночных обстрелов Харькова возросло до 7 человек. ФОТОрепортаж
Ночью российские оккупационные войска атаковали Харьков беспилотниками, 7 человек пострадали.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"02:15 Харьков. В результате ночного обстрела БПЛА по четырем локациям в городе повреждены 25 грузовых автомобилей и автобусов, 3 легковых автомобиля. Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятий. Повреждены 4 частных дома.
Вследствие ракетного обстрела транспортного предприятия пострадали 2 человека. Всего пострадали 7 человек - острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.
В прокуратуре области обнародовали последствия обстрела Харькова.
Обстрелы области
В 19:45 россияне обстреляли с. Ивашки Богодуховского района, в результате чего разрушен дом, повреждены еще 5, хозяйственные постройки.
В 16:00 россияне ударили по с. Каменка Изюмского района. В результате подрыва на взрывоопасном предмете пострадал гражданский мужчина - госпитализирован.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти в два раза. Враг совершил пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцов и Волчанска. Бои еще продолжаются в трех локациях.
Ситуация контролируемая. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны. На Купянском направлении количество попыток оккупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потерь позиций и территорий не допущено", - отметил глава области.
Эвакуация жителей области
Всего эвакуировали 10776 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.
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