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Новости Война
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Число пострадавших в результате ночных обстрелов Харькова возросло до 7 человек. ФОТОрепортаж

Ночью российские оккупационные войска атаковали Харьков беспилотниками, 7 человек пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"02:15 Харьков. В результате ночного обстрела БПЛА по четырем локациям в городе повреждены 25 грузовых автомобилей и автобусов, 3 легковых автомобиля. Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятий. Повреждены 4 частных дома.

Вследствие ракетного обстрела транспортного предприятия пострадали 2 человека. Всего пострадали 7 человек - острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

В прокуратуре области обнародовали последствия обстрела Харькова.

Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків

Читайте: Россияне обстреляли село Липцы на Харьковщине и ранили мужчину, - прокуратура

Обстрелы области

В 19:45 россияне обстреляли с. Ивашки Богодуховского района, в результате чего разрушен дом, повреждены еще 5, хозяйственные постройки.

В 16:00 россияне ударили по с. Каменка Изюмского района. В результате подрыва на взрывоопасном предмете пострадал гражданский мужчина - госпитализирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Криворожье уничтожили 2 "Шахеда", из-за вражеских обстрелов на Никопольщине повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти в два раза. Враг совершил пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцов и Волчанска. Бои еще продолжаются в трех локациях.

Ситуация контролируемая. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны. На Купянском направлении количество попыток оккупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потерь позиций и территорий не допущено", - отметил глава области.

Эвакуация жителей области

Всего эвакуировали 10776 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

Также читайте: Россияне планировали частично окружить Харьков во время наступления, - The Economist

Автор: 

обстрел (26982) Харьков (7460) Харьковщина (5577)


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