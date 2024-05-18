Сутки на Харьковщине: обстрелы Харькова, Липцев и Купянска-Узлового, есть погибшие и раненные

В Харькове количество пострадавших из-за вражеского удара по Шевченковскому району возросло до 31 человека, погибли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Авиация российской армии днем 17 мая нанесла удары по поселку Купянск-Узловой. В результате обстрела КАБ частично разрушено здание административного корпуса больницы, повреждены многоэтажные дома, детсад. Травмирована одна женщина.

Около 15.38 враг обстрелял Харьков. 3 человека погибли, 31 человек получил ранения.

Из РСЗО россияне обстреляли с. Липцы Харьковского района. Повреждено частное домовладение, получил ранения 53-летний мужчина.

Эвакуация населения

С начала российского наступления на севере Харьковской области с прифронтовых территорий удалось вывезти 9 907 человек,

"Сейчас 2726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4037 из Харьковского, 118 из Богодуховского и 3026 человек эвакуированы волонтерами", - отметил Синегубов.

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