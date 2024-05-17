Вследствие обстрела Волчанска один человек погиб и один получил ранения

Войска РФ не прекращают обстреливать пограничный Волчанск на Харьковщине, вследствие ударов 17 мая один человек погиб, еще один травмирован.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Город Волчанск продолжает страдать от вражеских ударов российской армии.



К сожалению, сегодня стало известно о гибели 35-летнего гражданского мужчины и ранении 60-летнего жителя", - говорится в сообщении.



Прокуроры и следователи полиции документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

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Напомним, 10 мая из Волчанской громады и окружающих населенных пунктов на Харьковщине начали массированно эвакуировать гражданских из-за усиления российских обстрелов.