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Новости Агрессия России против Украины
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Вследствие обстрела Волчанска один человек погиб и один получил ранения

Обстріл Вовчанська

Войска РФ не прекращают обстреливать пограничный Волчанск на Харьковщине, вследствие ударов 17 мая один человек погиб, еще один травмирован.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Город Волчанск продолжает страдать от вражеских ударов российской армии.

К сожалению, сегодня стало известно о гибели 35-летнего гражданского мужчины и ранении 60-летнего жителя", - говорится в сообщении.

Прокуроры и следователи полиции документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

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Напомним, 10 мая из Волчанской громады и окружающих населенных пунктов на Харьковщине начали массированно эвакуировать гражданских из-за усиления российских обстрелов.

Автор: 

обстрел (26942) Харьковщина (5577) Волчанск (385)


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