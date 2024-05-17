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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілу Вовчанська одна людина загинула й одна зазнала поранень

Обстріл Вовчанська

Війська РФ не припиняють обстрілювати прикордонний Вовчанськ на Харківщині, унаслідок ударів 17 травня одна людина загинула, ще одна травмована.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"Місто Вовчанськ продовжує потерпати від ворожих ударів російської армії.

На жаль, сьогодні стало відомо про загибель 35-річного цивільного чоловіка та поранення 60-річного жителя", - йдеться в повідомленні.

Прокурори та слідчі поліції документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

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Нагадаємо, 10 травня з Вовчанської громади та навколишніх населених пунктів на Харківщині почали масовано евакуйовувати цивільних через посилення російських обстрілів.

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обстріл (28263) Харківщина (6054) Вовчанськ (413)


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