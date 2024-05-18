Доба на Харківщині: обстріли Харкова, Липців та Куп’янська-Вузлового, є загиблі та поранені

У Харкові кількість постраждалих через ворожий удар по Шевченківському району зросла до 31 особи, загинули троє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Авіація російської армії вдень 17 травня завдала ударів по селищу Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано будівлю адміністративного корпусу лікарні, пошкоджено багатоповерхові будинки, дитсадок. Травмовано одну жінку.

Близько 15.38 ворог обстріляв Харків. 3 особи загинули, 31 людина дістала поранення.

З РСЗВ росіяни обстріляли с. Липці Харківського району. Пошкоджене приватне домоволодіння, зазнав поранення 53-річний чоловік.

Евакуація населення

З початку російського наступу на півночі Харківської області з прифронтових територій вдалося вивезти 9 907 осіб,

"Наразі 2726 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 4037 з Харківського, 118 з Богодухівського та 3026 людей евакуйовано волонтерами", - зазначив Синєгубов.

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