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Оккупанты четырьмя КАБами атаковали Золочев: Разрушен рынок, поврежден детсад, школа, 5 многоквартирных домов. ФОТОрепортаж

Сегодня российские войска ударили КАБами по гражданской инфраструктуре Золочева.

Об этом в эфире "Единых новостей" рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг нанес удары по Золочевской громаде как минимум четырьмя КАБами.

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Атака на Золочів 21 травня

В результате атаки разрушен местный рынок, где возник пожар торговых павильонов. Кроме того, повреждены детский сад, школа, пять двухэтажных многоквартирных домов, а также частные домовладения.

Атака на Золочів 21 травня
Атака на Золочів 21 травня

Отмечается, что люди не пострадали.

Как отметил Синегубов, пострадала исключительно гражданская инфраструктура.

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Атака на Золочів 21 травня
Атака на Золочів 21 травня
Атака на Золочів 21 травня
Атака на Золочів 21 травня

Напомним, ранее сообщалось, что в Волчанске оккупанты не дают эвакуироваться около 100 местным жителям, угрожают расстрелом.

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) КАБ (356)


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Так где уже ети F-16 которые должны сбивать рашистскую авиацию? рашисты КАБами пол страны разнесут пока многообещаные еще в феврале F-16 прибудут.
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21.05.2024 17:52 Ответить
Ніхто F-16 не збирається постачати.
Захід працює по формулі:
Україна повинна виграти, а росія не може програти.
Про які літаки Ви кажете?
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21.05.2024 18:42 Ответить
>> пол страны разнесут

2/3
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21.05.2024 18:03 Ответить
 
 