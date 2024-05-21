Оккупанты четырьмя КАБами атаковали Золочев: Разрушен рынок, поврежден детсад, школа, 5 многоквартирных домов. ФОТОрепортаж
Сегодня российские войска ударили КАБами по гражданской инфраструктуре Золочева.
Об этом в эфире "Единых новостей" рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг нанес удары по Золочевской громаде как минимум четырьмя КАБами.
В результате атаки разрушен местный рынок, где возник пожар торговых павильонов. Кроме того, повреждены детский сад, школа, пять двухэтажных многоквартирных домов, а также частные домовладения.
Отмечается, что люди не пострадали.
Как отметил Синегубов, пострадала исключительно гражданская инфраструктура.
Напомним, ранее сообщалось, что в Волчанске оккупанты не дают эвакуироваться около 100 местным жителям, угрожают расстрелом.
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Україна повинна виграти, а росія не може програти.
Про які літаки Ви кажете?
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