Оккупанты четырьмя КАБами атаковали Золочев: Разрушен рынок, поврежден детсад, школа, 5 многоквартирных домов. ФОТОрепортаж

Сегодня российские войска ударили КАБами по гражданской инфраструктуре Золочева.

Об этом в эфире "Единых новостей" рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг нанес удары по Золочевской громаде как минимум четырьмя КАБами.

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В результате атаки разрушен местный рынок, где возник пожар торговых павильонов. Кроме того, повреждены детский сад, школа, пять двухэтажных многоквартирных домов, а также частные домовладения.





Отмечается, что люди не пострадали.

Как отметил Синегубов, пострадала исключительно гражданская инфраструктура.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Волчанске оккупанты не дают эвакуироваться около 100 местным жителям, угрожают расстрелом.