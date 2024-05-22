Наслідки російського удару по дитсадку у Чугуєві. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 травня, близько 8 години ранку окупанти ракетами атакували дитячий садочок в Чугуєві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За попередніми даними, 8 людей зазнали травм.
Унаслідок удару виникла пожежа та руйнування. Займання на загальній площі 200 кв.м вогнеборці ліквідували.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ вдарили по центральній частині Чугуєва Харківської області. Також повідомлялося, що окупанти чотирма КАБами атакували Золочів: зруйновано ринок, пошкоджено дитсадок, школу, 5 багатоквартирних будинків.
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Харьков Сумской
показати весь коментар22.05.2024 12:32 Відповісти Мені подобається 4
Hanka Panyanka
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Kiev_Kiev_777
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