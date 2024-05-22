Наслідки російського удару по дитсадку у Чугуєві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 травня, близько 8 години ранку окупанти ракетами атакували дитячий садочок в Чугуєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За попередніми даними, 8 людей зазнали травм.

Унаслідок удару виникла пожежа та руйнування. Займання на загальній площі 200 кв.м вогнеборці ліквідували.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ вдарили по центральній частині Чугуєва Харківської області. Також повідомлялося, що окупанти чотирма КАБами атакували Золочів: зруйновано ринок, пошкоджено дитсадок, школу, 5 багатоквартирних будинків.