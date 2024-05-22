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Наслідки російського удару по дитсадку у Чугуєві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 травня, близько 8 години ранку окупанти ракетами атакували дитячий садочок в Чугуєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За попередніми даними, 8 людей зазнали травм.

Унаслідок удару виникла пожежа та руйнування. Займання на загальній площі 200 кв.м вогнеборці ліквідували.

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Дитсадок у Чугуєві після обстрілу
Дитсадок у Чугуєві після обстрілу
Дитсадок у Чугуєві після обстрілу
Дитсадок у Чугуєві після обстрілу
Дитсадок у Чугуєві після обстрілу

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ вдарили по центральній частині Чугуєва Харківської області. Також повідомлялося, що окупанти чотирма КАБами атакували Золочів: зруйновано ринок, пошкоджено дитсадок, школу, 5 багатоквартирних будинків.

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054) ДСНС (5106)


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База НАТО, *** вас, тварюки кацапськи смердючи.
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22.05.2024 12:32 Відповісти
боляче дивитись..., на цьому тлі заяви союзників про неможливість бити по території рашкі виглядаю дуже цинічно...
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22.05.2024 12:43 Відповісти
ПІДАРИ !
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22.05.2024 12:44 Відповісти
 
 