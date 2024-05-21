З півночі Харківщини евакуювали 10 тисяч людей, - Терехов

З Вовчанського та Липецького напрямків, що на Харківщині, евакуювали близько 10 тисяч осіб. Їх розмістили в обласному центрі.

Про це розповів в етері телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов, пише NV, передає Цензор.НЕТ.

Терехов зазначив, що евакуйованих до Харкова жителів північі області забезпечили всім необхідним.

"Ми вже розмістили приблизно 10 тисяч людей, які були змушені виїхати до Харкова, забезпечили всім необхідним і будемо продовжувати опікуватися людьми, які були змушені переїхати до нашого міста з районів, де йдуть активні бойові дії", - заявив мер міста.

Читайте також: З прикордоння Харківщини вже евакуйовано понад 9000 людей

Евакуація населення з півночі Харківщини

Як відомо, окупанти продовжують атаки на Харківщині. З прифронтових населених пунктів проводиться евакуація цивільних. Передусім евакуаційні заходи проводилися у Вовчанську та Липцях, де точаться бої.

У вівторок, 21 травня, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько сотні осіб перебувають на території міста Вовчанськ, яку взяли під контроль російські загарбники. Окупанти не дозволяють людям евакуюватися, погрожуючи розправою.

Читайте також: Ситуацію у Вовчанську вдалося стабілізувати, проте вона залишається складною, - ОСУВ "Хортиця"