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Новини Війна
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З півночі Харківщини евакуювали 10 тисяч людей, - Терехов

У Харків евакуювали 10 тисяч людей з півночі області, - Терехов

З Вовчанського та Липецького напрямків, що на Харківщині, евакуювали близько 10 тисяч осіб. Їх розмістили в обласному центрі.

Про це розповів в етері телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов, пише NV, передає Цензор.НЕТ.

Терехов зазначив, що евакуйованих до Харкова жителів північі області забезпечили всім необхідним.

"Ми вже розмістили приблизно 10 тисяч людей, які були змушені виїхати до Харкова, забезпечили всім необхідним і будемо продовжувати опікуватися людьми, які були змушені переїхати до нашого міста з районів, де йдуть активні бойові дії", - заявив мер міста.

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Евакуація населення з півночі Харківщини

Як відомо, окупанти продовжують атаки на Харківщині. З прифронтових населених пунктів проводиться евакуація цивільних. Передусім евакуаційні заходи проводилися у Вовчанську та Липцях, де точаться бої.

У вівторок, 21 травня, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько сотні осіб перебувають на території міста Вовчанськ, яку взяли під контроль російські загарбники. Окупанти не дозволяють людям евакуюватися, погрожуючи розправою.

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Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2308) Терехов Ігор (311)


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Їм треба побудувати житло на Заході України
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21.05.2024 23:02 Відповісти
Увуювати підуть всі. Навіщо їм житло - повістку і в армію
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21.05.2024 23:59 Відповісти
Так це не проблема, Тимошенко готовий побудувати в Буковелі цілий комплекс
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21.05.2024 23:06 Відповісти
Дякуємо зеленодупому за інспекцію оборонних укріплень, синьодупому за окозамилювання і розкрадання. Дякууємо, дуже "ДЯКУЄМО"!!!
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21.05.2024 23:09 Відповісти
тяжко це все...
але кращє перебдіти ніж на Бучянські зелені шашликі.
прохання прийняти по людські своїх!
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21.05.2024 23:16 Відповісти
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":

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21.05.2024 23:22 Відповісти
ця курва під парасолькою теж незамінний менджер ко-манди?
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21.05.2024 23:39 Відповісти
 
 