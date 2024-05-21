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Новости Война
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С севера Харьковщины эвакуировали 10 тысяч человек, - Терехов

У Харків евакуювали 10 тисяч людей з півночі області, - Терехов

С Волчанского и Липецкого направлений, что на Харьковщине, эвакуировали около 10 тысяч человек. Их разместили в областном центре.

Об этом рассказал в эфире телемарафона городской голова Харькова Игорь Терехов, пишет NV, передает Цензор.НЕТ.

Терехов отметил, что эвакуированных в Харьков жителей севера области обеспечили всем необходимым.

"Мы уже разместили примерно 10 тысяч человек, которые были вынуждены выехать в Харьков, обеспечили всем необходимым и будем продолжать заниматься людьми, которые были вынуждены переехать в наш город из районов, где идут активные боевые действия", - заявил мэр города.

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Эвакуация населения с севера Харьковщины

Как известно, оккупанты продолжают атаки на Харьковщине. Из прифронтовых населенных пунктов проводится эвакуация гражданских. Прежде всего эвакуационные мероприятия проводились в Волчанске и Липцах, где идут бои.

Во вторник, 21 мая, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около сотни человек города Волчанск находятся на территории, которую взяли под контроль российские захватчики. Оккупанты не позволяют людям эвакуироваться, угрожая расправой.

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Харьковщина (5577) эвакуация (2068) Терехов Игорь (255)


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Їм треба побудувати житло на Заході України
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21.05.2024 23:02 Ответить
Увуювати підуть всі. Навіщо їм житло - повістку і в армію
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21.05.2024 23:59 Ответить
Так це не проблема, Тимошенко готовий побудувати в Буковелі цілий комплекс
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21.05.2024 23:06 Ответить
Дякуємо зеленодупому за інспекцію оборонних укріплень, синьодупому за окозамилювання і розкрадання. Дякууємо, дуже "ДЯКУЄМО"!!!
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21.05.2024 23:09 Ответить
тяжко це все...
але кращє перебдіти ніж на Бучянські зелені шашликі.
прохання прийняти по людські своїх!
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21.05.2024 23:16 Ответить
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":

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21.05.2024 23:22 Ответить
ця курва під парасолькою теж незамінний менджер ко-манди?
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21.05.2024 23:39 Ответить
 
 