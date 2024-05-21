С севера Харьковщины эвакуировали 10 тысяч человек, - Терехов

С Волчанского и Липецкого направлений, что на Харьковщине, эвакуировали около 10 тысяч человек. Их разместили в областном центре.

Об этом рассказал в эфире телемарафона городской голова Харькова Игорь Терехов, пишет NV, передает Цензор.НЕТ.

Терехов отметил, что эвакуированных в Харьков жителей севера области обеспечили всем необходимым.

"Мы уже разместили примерно 10 тысяч человек, которые были вынуждены выехать в Харьков, обеспечили всем необходимым и будем продолжать заниматься людьми, которые были вынуждены переехать в наш город из районов, где идут активные боевые действия", - заявил мэр города.

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Эвакуация населения с севера Харьковщины

Как известно, оккупанты продолжают атаки на Харьковщине. Из прифронтовых населенных пунктов проводится эвакуация гражданских. Прежде всего эвакуационные мероприятия проводились в Волчанске и Липцах, где идут бои.

Во вторник, 21 мая, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около сотни человек города Волчанск находятся на территории, которую взяли под контроль российские захватчики. Оккупанты не позволяют людям эвакуироваться, угрожая расправой.

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