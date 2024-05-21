Самым горячим остается Покровское направление, также враг значительно активизировался на Харьковщине, - Генштаб ВСУ

Количество боевых столкновений в настоящее время возросло до 74. В течение дня самым горячим остается Покровское направление. Также враг значительно активизировался на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 21 мая.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении российские захватчики сегодня уже 10 раз проводили штурмовые действия с целью захвата наших оборонительных рубежей. Украинские защитники помешали атаке врага в направлении населенного пункта Слобожанское. Продолжаются боевые действия на севере Волчанска и в районе Старицы. Ситуация контролируемая.

Боевые действия на востоке

На Северском направлении число боевых столкновений увеличилось до 10. Кроме Белогоровки, где продолжаются активные боевые действия, противник пытался наступать вблизи населенного пункта Выемка.

На Краматорском направлении с утра происходит бой в районе Андреевки, а количество вражеских штурмов с начала суток держится на отметке девять.

На Покровском направлении российские оккупанты поддерживают высокую интенсивность боевых действий и уже 27 раз осуществляли попытки прорвать оборону наших войск. Ситуация остается обостренная, однако под контролем украинских защитников.

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Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении противник трижды с начала дня начинал штурмы, направленные на плацдармы Сил обороны на левом берегу реки Днепр. Успеха не имел.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Наши подразделения - наготове, чтобы не позволить российским оккупантам реализовать их наступательные планы.

"По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800", - отметили в Генштабе ВСУ.

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