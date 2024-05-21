Найгарячішим залишається Покровський напрямок, також ворог значно активізувався на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень на даний час зросла до 74. Протягом дня найгарячішим залишається Покровський напрямок. Також ворог значно активізувався на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 21 травня.

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ситуація контрольована.

Бойові дії на сході

На Сіверському напрямку число бойових зіткнень збільшилося до 10. Крім Білогорівки, де продовжуються активні бойові дії, противник намагався наступати поблизу населеного пункту Виїмка.

На Краматорському напрямку від ранку відбувається бій у районі Андріївки, а кількість ворожих штурмів від початку доби тримається на позначці дев’ять.

На Покровському напрямку російські окупанти підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів здійснювали спроби прорвати оборону наших військ. Ситуація залишається загострена, однак під контролем українських захисників.

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Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку противник тричі з початку дня починав штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. Наші підрозділи – напоготові, щоб не дозволити російським окупантам реалізувати їхні наступальні плани.

"За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

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