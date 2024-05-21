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Новини Війна
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Найгарячішим залишається Покровський напрямок, також ворог значно активізувався на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

війський ЗСУ запускає дрон

Кількість бойових зіткнень на даний час зросла до 74. Протягом дня найгарячішим залишається Покровський напрямок. Також ворог значно активізувався на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 21 травня.

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ситуація контрольована.

Бойові дії на сході

На Сіверському напрямку число бойових зіткнень збільшилося до 10. Крім Білогорівки, де продовжуються активні бойові дії, противник намагався наступати поблизу населеного пункту Виїмка.

На Краматорському напрямку від ранку відбувається бій у районі Андріївки, а кількість ворожих штурмів від початку доби тримається на позначці дев’ять.

На Покровському напрямку російські окупанти підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів здійснювали спроби прорвати оборону наших військ. Ситуація залишається загострена, однак під контролем українських захисників.

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Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку противник тричі з початку дня починав штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. Наші підрозділи – напоготові, щоб не дозволити російським окупантам реалізувати їхні наступальні плани.

"За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Читайте також: Ворог проводить диверсійно-розвідувальні дії на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною. Ознак формування наступальних угруповань немає, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) Харківщина (6054) Чорноморський флот рф (623) Покровськ (615)


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Яка несподіванка!?!

кацапи пруть на Харків. Хто б міг здогадатися?!
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21.05.2024 18:10 Відповісти
А где те F-16, которые должны были долететь еще в марте? Или летчиков не оторвать от тренировок? (Про инфраструктуру понимаю, но это не аргумент)
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21.05.2024 18:29 Відповісти
 
 