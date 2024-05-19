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У Севастополі під ракетний удар потрапив корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів", - ЗМІ. ФОТО

Сили оборони України вночі 19 травня могли знищити корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів". Судно базувалося у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні біля Курячої пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70-75 метрів... Після обіду корабля в цьому місці вже не було... Ми припускаємо, що саме "Циклон" потрапив під удар. Точність вимірювання відстаней цього супутника невисока", - йдеться у повідомленні.

У Севастополі затонув корабель ВМФ Росії

У Севастополі затонув корабель ВМФ Росії

Зазначається, що "Циклон" є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Своєю чергою російські Telegram-канали пишуть, що удар по "Циклону" нібито було завдано двома балістичними ракетами "ATACMS". Ресурси зазначають, що внаслідок атаки загинуло 6 військовослужбовців ЧФ РФ, 11 отримали поранення, а корабель пішов на дно.

Нагадаємо, у неділю, 19 травня служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомила, що Сили оборони знищили російський тральщик ЧФ РФ "Ковровец".

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корабель (1612) Севастополь (554) Чорноморський флот рф (624) знищення (7235)


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Топ коментарі
+36
Чєво нє спітца тєбє, під@р!?
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20.05.2024 00:02
+28
Тобі в Німеччині звісно що безглузда , а для тих в Україні, по кому калібр з того кацапського корита випущений прилітає . зовсім навіть практична.
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20.05.2024 00:44
+27
имбецильное, а чего ты тут радуешься? неужели тебе плевать на то, что в Украине за 2 года и 3 месяца "сво" зажмурено и стало инвалидами уже около 600 000 твоих соплеменников свинорусов? тебе так радостно от этого, что ты аж прилезло на украинский сайт сюда порадоваться? если тебе не плевать на своих зажмуренных кацапов в Украине, то ты тогда должно сидеть не тут, а в своих зетнутых пабликах и призывать своих соплеменников, чтобы они не шли в Украину на мясо за фубли или за имперскую дичь своего бункерного деда.. но если ты продолжаешь и дальше топить за политику своих кремлевских старцев по типу своих **********/киселевых/соловьевых/и прочих зетвоенкоров, то ты должно быть готовым к тому, что те из ваших выживших "сво"шников, которым удасться выбраться из Украины живыми, могут прийти к той же **********/киселеву/соловьеву/ к тебе и угостить тебя свинцои или кувалдой за то, что ты посылало их на абсолютно бессмысленнцю смерть в Украину..

Суббота 18 мая 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 489884 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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20.05.2024 02:26
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20.05.2024 07:16 Відповісти
тоже булькают
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20.05.2024 07:17 Відповісти
Крым предъявит Украине счет за за потопленные корабли - рос СМИ
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20.05.2024 07:24 Відповісти
Я так зрозумів, що це замість того тральщика "ковровец".Якщо це так, то ця ціль набагато "жирніша."А тим ,що вже звикли до потоплених ЗСУ руснявих корит і зневажливо морщать носа, нехай згадають хоча б один військовий корабель потоплений після 2 світової якоюсь "найкрутішою" армією світу.
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20.05.2024 07:47 Відповісти
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20.05.2024 08:20 Відповісти
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20.05.2024 09:58 Відповісти
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