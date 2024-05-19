У Севастополі під ракетний удар потрапив корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів", - ЗМІ. ФОТО
Сили оборони України вночі 19 травня могли знищити корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів". Судно базувалося у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це пише "Укрінформ" з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні біля Курячої пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70-75 метрів... Після обіду корабля в цьому місці вже не було... Ми припускаємо, що саме "Циклон" потрапив під удар. Точність вимірювання відстаней цього супутника невисока", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "Циклон" є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Своєю чергою російські Telegram-канали пишуть, що удар по "Циклону" нібито було завдано двома балістичними ракетами "ATACMS". Ресурси зазначають, що внаслідок атаки загинуло 6 військовослужбовців ЧФ РФ, 11 отримали поранення, а корабель пішов на дно.
Нагадаємо, у неділю, 19 травня служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомила, що Сили оборони знищили російський тральщик ЧФ РФ "Ковровец".
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Суббота 18 мая 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 489884 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.