У Севастополі під ракетний удар потрапив корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів", - ЗМІ. ФОТО

Сили оборони України вночі 19 травня могли знищити корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів". Судно базувалося у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні біля Курячої пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70-75 метрів... Після обіду корабля в цьому місці вже не було... Ми припускаємо, що саме "Циклон" потрапив під удар. Точність вимірювання відстаней цього супутника невисока", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Циклон" є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Своєю чергою російські Telegram-канали пишуть, що удар по "Циклону" нібито було завдано двома балістичними ракетами "ATACMS". Ресурси зазначають, що внаслідок атаки загинуло 6 військовослужбовців ЧФ РФ, 11 отримали поранення, а корабель пішов на дно.

Нагадаємо, у неділю, 19 травня служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомила, що Сили оборони знищили російський тральщик ЧФ РФ "Ковровец".