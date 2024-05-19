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Новини
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Знищено морський тральщик РФ "Ковровец", - ВМС ЗСУ

Сили оборони знищили російський тральщик ЧФ РФ "Ковровец".

Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец".

Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія посилила захист своїх суден після пошкодження "Коммуни", - ВМС ЗСУ

Знищено тральщик РФ "Ковровец"

Нагадаємо, у квітні українські військові уразили корабель ЧФ РФ "Коммуна".

Автор: 

ВМС (1379) корабель (1611) Чорноморський флот рф (623) знищення (7161)


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Топ коментарі
+48
Чергове поповнення підводного угруповання.
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19.05.2024 11:58
+46
Був би там ще з самого початку, навесні 22-го. Тому я вже неодноразово писав тут, що нам не потрібні здоровенні та безпорадні в ЧМ кораблі. На сьогоднішній день це просто мішені. Вистачить прикордонних катерів, без легіону адміралів та іншого архаїчного непотребу.
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19.05.2024 12:15
+38
Нащо вони ще там плавають? Вони що копали то море чи що?
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19.05.2024 11:58
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Чергове поповнення підводного угруповання.
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19.05.2024 11:58 Відповісти
Тут недавно горлопани розпиналися "А деж Український флот?" був би зараз там де і кацапський.
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19.05.2024 12:05 Відповісти
Був би там ще з самого початку, навесні 22-го. Тому я вже неодноразово писав тут, що нам не потрібні здоровенні та безпорадні в ЧМ кораблі. На сьогоднішній день це просто мішені. Вистачить прикордонних катерів, без легіону адміралів та іншого архаїчного непотребу.
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19.05.2024 12:15 Відповісти
А як же адміралам ,,харчєваться,,?
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19.05.2024 12:57 Відповісти
Пиратсвом!
"Шютка"
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19.05.2024 13:25 Відповісти
Нам и одного хватило адмирала Тенюха что бы и то что было потерять.
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19.05.2024 17:46 Відповісти
Кстати интересный вопрос
Амерская АУГ с десятками кораблей охранения, подводными лодками и прочими ********** сможет защитить авианосец от массированого удара надводными дронами, ибо АУГ заточена для защиты от удара низколетящими, пусть и даже серхзвуковыми ПКР?
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19.05.2024 14:35 Відповісти
Будь-який захист можна перевантажити... Також не за горами мабуть і підводні дрони. З ними як боротися? Якщо держава не має намірів "мірятися піпіськами" та захоплювати чужі території, їй військовий флот взагалі не потрібен. Для захисту своєї території буде достатньо берегової охорони+ракетний щит.
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19.05.2024 15:13 Відповісти
Нащо вони ще там плавають? Вони що копали то море чи що?
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19.05.2024 11:58 Відповісти
Плаває тільки кацапських флот.
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19.05.2024 12:09 Відповісти
правильно казати-плаває гівно у лунці.
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19.05.2024 12:45 Відповісти
Сорян, я не мореман, але мала на увазі теж саме.
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19.05.2024 12:56 Відповісти
Лайно в ополонці плаває
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19.05.2024 13:35 Відповісти
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19.05.2024 11:58 Відповісти
Заібався травити - спочиває на дні
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19.05.2024 11:58 Відповісти
Нехай…уй шастать
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19.05.2024 11:58 Відповісти
"Ковровець" - російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Базується у Чорноморському флоті РФ. Увійшов до його складу у 1974 році.
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19.05.2024 12:01 Відповісти
З ювілеєм його))
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19.05.2024 12:10 Відповісти
Вам конечно виднее, из Мюнхена.
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19.05.2024 12:16 Відповісти
І "сісястий міст" теж буде марною ціллю, адже по ньому зараз "нічого не перевозять".
Так, кацапчику?
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19.05.2024 12:18 Відповісти
Ну коли будуть перевозити, тоді і буде ціллю.
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19.05.2024 12:40 Відповісти
Він для нас ціль з першого дня свого існування.
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19.05.2024 12:45 Відповісти
Для військових він ціль, коли по ньому везуть гсм або зброю, яка може розгорітися чи здетонувати і нанести додаткові. Інакше це треба запустити 20-40 атакамсів, що в умовах обмежених ресурсів неприйнятно.
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19.05.2024 12:49 Відповісти
*додаткові ушкодження
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19.05.2024 12:50 Відповісти
Кацапня вже давно не возить там нічого, окрім туристів. Не атакамси для руйнування мосту потрібні, Тауруси. Але ж не з нашим щастям, щоб Шольц набрався сміливості та дав нам ці ракети.
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19.05.2024 14:27 Відповісти
Да? Чому? Бо тральщик кацапи не застосують щоб мінувати при необхідності торгівельні траси? Кацапи- вони ж лапоньки такі, вони ніколи ніякого западла комусь не коять?
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19.05.2024 12:18 Відповісти
це не ти випадково?
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19.05.2024 12:37 Відповісти
ДДибільні питання.
Вважаеш себе розумнішим ніж американці?
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19.05.2024 16:27 Відповісти
Ага, марний військовий корабель. А це нічого, що він займався мінуванням українсько економічної зони, а ще проводив російські бойові кораблі вразі виявлення мінного загородження.
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19.05.2024 16:29 Відповісти
Вийшов у 2024.
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19.05.2024 15:12 Відповісти
Героям слава!!!
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19.05.2024 12:03 Відповісти
Давно пора, а то рибки та рачки засумували ...
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19.05.2024 12:03 Відповісти
.

І ще не вечір поточного дня!
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19.05.2024 12:03 Відповісти
Чорноморські краби стануть гігантські отже все йде по плану
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19.05.2024 12:04 Відповісти
А де, прямо в порту? Чи на секундочку вийшов в море?
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19.05.2024 12:05 Відповісти
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19.05.2024 12:46 Відповісти
Не знаю які бойові можливості в ненового тральщика і чи це значний удар по боєздатності флотилії, але психологічний удар - потужний.
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19.05.2024 12:05 Відповісти
Тральщик необхідний, бо цаккапи самі не знають де , скільки і чиїх тепер мін,
і щоб безпечно пересуватись, попереду йде саме тральщик.
Але не цей.
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19.05.2024 12:15 Відповісти
Краби і корали зроблять собі санаторно-курортний комплекс "У Ковровца".
5 зірочок.
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19.05.2024 12:11 Відповісти
Хорошо..
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19.05.2024 12:19 Відповісти
Отдал концы
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19.05.2024 12:21 Відповісти
канашенка скаже, шо він просто ковром-нєвідімкою накрився, й того його більше не видно ))
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19.05.2024 12:22 Відповісти
Сообщается, что на видео - залп ATACMS по Крыму

https://t.me/insiderUKR/75059
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19.05.2024 12:24 Відповісти
рашистський самотоп ставив міни, чим створював загрозу для навігації і судноплавства, за що і покараний.
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19.05.2024 12:30 Відповісти
Хоч якась добра новина ,давненько вже кораблів не було . Слава ЗСУ !
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19.05.2024 12:33 Відповісти
а шо это за Курвовец ?
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19.05.2024 12:39 Відповісти
Перевізник курв
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19.05.2024 12:47 Відповісти
Экипаж 56 человек (5 офицеров)
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19.05.2024 12:42 Відповісти
Вони хоть здохли ?
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19.05.2024 13:14 Відповісти
Ковром еиу дорога на днище!
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19.05.2024 12:52 Відповісти
Он утанул, патаму что бьіл тяжелєє води🤔
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19.05.2024 13:24 Відповісти
Тральщик - тралив тралив і затралив дрона!)))
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19.05.2024 13:26 Відповісти
Круто. Але не треба нас, українців, відволікати від ГОЛОВНОЇ теми завтрашнього дня !!! янЄлох не збирається нікуди йти, хоча завтра повноваження закінчуються о 9 ранку. Він же Боневтік, тому чхав він на ваші правила, закони, конституції, депутатів, опортуністів й на сам народ. А хто скаже, що він - нелегітимний, то ЗМІ накинуться як вовкодави, що поширюєте ІПСО кремля. Та хрен з редькою я клав на ІПСО, на Боневтіка і його потужних пАмощніков. Я питаю киян. Ви хоча б на поодинокі пікети біля входу у метро завтра насмілитесь ??? З папірцем у руці. "Нелегітимний йди за руцьким кораблем!" Не треба пояснювати свою байдужість війною. Вона ще невідомо скільки буде. І невідомо скільки буде таких Вовчанськів, які будуть врятовані життям наших українців. Допоки цей нелегітимний нажереться бабла й нап'ється української крові.
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19.05.2024 13:34 Відповісти
Досить *******, іди на барикади
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19.05.2024 13:40 Відповісти
Сєрґєй, ти нашу мову довго вчив? Щелепа не зламалася?
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19.05.2024 14:03 Відповісти
Тебе це турбує? Ти хочеш про це поговорити?
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19.05.2024 14:06 Відповісти
Скажи ПАЛЯНИЦЯ !
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19.05.2024 21:23 Відповісти
Добре кацапчику, добре. Передай своєму начальнику скриншот свого коментаря, буде тобі премія
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19.05.2024 13:58 Відповісти
Де на тебе чекати, по якій адресі збираємось на протест? Чи ти завтра зайнятий важливими справами?
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19.05.2024 15:14 Відповісти
Просто чувак должен четко знать свои перспективы и не строить иллюзий: или бычачий холм и невыдача и каштан тилипаца. 🤣🤣🤣ПС. Замена асла аманского на толстого обнулить опу. .
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19.05.2024 15:20 Відповісти
Якщо ти звернувся до мене, то відповідь проста. Завтра у мене немає важливих справ. Як у Боневтіка. Але для мене 350 км до Києва - це проблема. Бо не накрав на асфальтах бабла на Лисапєт. Ну, той, на якому любить їздити наш ще цього вечора лИГітимний у своїх серіалах та по кінам. Аж руки чешуться ... відремонтувати Лісапєт. Але 350 км не фуфло канать по відосику.
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19.05.2024 21:30 Відповісти
Це все відмазки - нема лісапета (не накрав - ага, канешна, бо думаєш, що на "лісапет" можна тільки накрасти, людина на "лісапе"т заробити не може).

Долю країни не вирішують кияни. Долю вирішують громадяни України там, де вони є.

Підбурюєш киян вийти на протест, а у самого поважна причина, немає лісапета. То вийди с протестом до своєї міськ- чи сільради.
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19.05.2024 23:31 Відповісти
Завтра херпида превращаицца у каштантилипацу.
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19.05.2024 15:17 Відповісти
Вибори. Залужний - наш президент
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19.05.2024 17:14 Відповісти
Залужний-кращий за зе президент, однозначно. Але питання-як ти пропонуєш проводити вибори ?
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19.05.2024 17:26 Відповісти
А як же ТЮ, Іване? Чи вона припинила грошенят підкидати і "прашла любофь"?
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19.05.2024 18:49 Відповісти
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19.05.2024 13:58 Відповісти
Не Кововец а "Циклон" РФ "ушел на дно" .
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19.05.2024 20:37 Відповісти
начебто поки що невідомо достеменно.
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19.05.2024 23:49 Відповісти
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19.05.2024 23:52 Відповісти
 
 