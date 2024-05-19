Знищено морський тральщик РФ "Ковровец", - ВМС ЗСУ
Сили оборони знищили російський тральщик ЧФ РФ "Ковровец".
Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец".
Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у квітні українські військові уразили корабель ЧФ РФ "Коммуна".
Топ коментарі
+48 Randall Flag #387882
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+46 Ярослав Кийко
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+38 Михайло Иляш
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"Шютка"
Амерская АУГ с десятками кораблей охранения, подводными лодками и прочими ********** сможет защитить авианосец от массированого удара надводными дронами, ибо АУГ заточена для защиты от удара низколетящими, пусть и даже серхзвуковыми ПКР?
Так, кацапчику?
Вважаеш себе розумнішим ніж американці?
І ще не вечір поточного дня!
і щоб безпечно пересуватись, попереду йде саме тральщик.
Але не цей.
5 зірочок.
https://t.me/insiderUKR/75059
Долю країни не вирішують кияни. Долю вирішують громадяни України там, де вони є.
Підбурюєш киян вийти на протест, а у самого поважна причина, немає лісапета. То вийди с протестом до своєї міськ- чи сільради.