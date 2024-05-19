Знищено морський тральщик РФ "Ковровец", - ВМС ЗСУ

Сили оборони знищили російський тральщик ЧФ РФ "Ковровец".

Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец".

Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у квітні українські військові уразили корабель ЧФ РФ "Коммуна".