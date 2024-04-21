Українські військові уразили корабель ЧФ РФ "Коммуна", - речник ВМС Плетенчук
Українські ВМС завдали удару по черговому кораблю зі складу Чорноморського флоту РФ "Коммуна".
Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Коммуна".
Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен.
Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", - написав Плетенчук.
Довідка
"Коммуна" (до 1922 року - "Волхов") - морське допоміжне судно ВМФ Росії, рятувальник підводних човнів, за конструкцією - катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання. Перебуває у складі Чорноморського флоту. Пройшло модернізацію, обладнане підводним роботом Seaeye Panther Plus.
Будь ласка, зачекайте...
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Молодці
https://www.youtube.com/watch?v=YCDBBaHF2tc
прекрасне відео й коментар
Гарненько ж так його домодернізували українські ВМС
Стормшелоу/скальп шкода ((
до чого тут украінськи покидьки?!
Радіти треба! Бо « флот параші» більше не існуе!
Смерть рашистським окупантам! Слава усім захісникам України!
Оце надихае Україну, а не заіздеж про її проблеми.
Не забудь спустити воду
Кацапи тепер можуть навіть в ЮНЕСКО поскаржитися про руйнування рарітету
Плавилась и прокатывалась не большевиками и без помощи такой-то матери.
Потому его и держат в строю - из-за жадности.
Здохнете всі і ваші корита теж 🤬
Исполнителем заказа был выбран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Балтийский завод , специалисты которого в течение месяца представили на рассмотрение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Морского технического комитета четыре эскизных варианта крейсеров различного водоизмещения. Основой для дальнейшей разработки был выбран созданный по инициативе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 С. К. Ратника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_1987-24-6 [6] проект крейсера водоизмещением 6000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0 тонн , прототипом которого являлся новейший в то время английский крейсер «https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Talbot_(1895) Талбот ».
Гарна робота.