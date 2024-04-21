Українські військові уразили корабель ЧФ РФ "Коммуна", - речник ВМС Плетенчук

Українські ВМС завдали удару по черговому кораблю зі складу Чорноморського флоту РФ "Коммуна".

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Коммуна".

Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен.

Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", - написав Плетенчук.

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Довідка

"Коммуна" (до 1922 року - "Волхов") - морське допоміжне судно ВМФ Росії, рятувальник підводних човнів, за конструкцією - катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання. Перебуває у складі Чорноморського флоту. Пройшло модернізацію, обладнане підводним роботом Seaeye Panther Plus.