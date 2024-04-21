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Новини
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Українські військові уразили корабель ЧФ РФ "Коммуна", - речник ВМС Плетенчук

Корабель РФ Комунна

Українські ВМС завдали удару по черговому кораблю зі складу Чорноморського флоту РФ "Коммуна".

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Коммуна".

Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен.

Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", - написав Плетенчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зранку у Севастополі чули вибухи, Развожаєв каже, що "корабель відбив ракетну атаку". Була пожежа. ВIДЕО

Довідка

"Коммуна" (до 1922 року - "Волхов") - морське допоміжне судно ВМФ Росії, рятувальник підводних човнів, за конструкцією - катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання. Перебуває у складі Чорноморського флоту. Пройшло модернізацію, обладнане підводним роботом Seaeye Panther Plus.

Автор: 

ВМС (1377) Крим (14124) Чорноморський флот рф (621) Плетенчук Дмитро (166)


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Топ коментарі
+37
Де"комуніздили"
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21.04.2024 17:31
+35
ДеКОМУНізували комуну
Молодці
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21.04.2024 17:32
+27
Браво ЗСУ!
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21.04.2024 17:32
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Де"комуніздили"
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21.04.2024 17:31 Відповісти
ДеКОМУНізували комуну
Молодці
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21.04.2024 17:32 Відповісти
Браво ЗСУ!
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21.04.2024 17:32 Відповісти
«Нептуном»: ВСУ разбили корабль в Севастополе. Тренировка?
https://www.youtube.com/watch?v=YCDBBaHF2tc
прекрасне відео й коментар
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21.04.2024 17:41 Відповісти
"Пройшло модернізацію"
Гарненько ж так його домодернізували українські ВМС
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21.04.2024 17:34 Відповісти
Корабель "КОММУНА "- КОММУтутНА...х"? за "МОСКВА"
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21.04.2024 18:22 Відповісти
УЯВЛЯЮ ЕКІПАЖ .....боцман...ну і інші шедеври
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21.04.2024 18:39 Відповісти
Боцман в красньіх революционньіх щароварах
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21.04.2024 19:03 Відповісти
Обладнане імпортним Seaeye Panther Plus.
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21.04.2024 17:34 Відповісти
Мотлох старий і нікому непотрібний. Але все одно приємно )))

Стормшелоу/скальп шкода ((
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21.04.2024 17:35 Відповісти
Вступив у стрій в 1915 році... Аналоговнєт! Найстаріше діюче бойове судно у світі! Було...
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21.04.2024 17:37 Відповісти
"Прадіди воювали"
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21.04.2024 18:26 Відповісти
Ще Члєнін на ньому лекції читав...
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21.04.2024 19:27 Відповісти
наступна Аврора
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21.04.2024 17:38 Відповісти
😁😂👍
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21.04.2024 18:36 Відповісти
Морський Малюк впірьод лєтіт , в ''камунє'' остановка...
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21.04.2024 17:39 Відповісти
Татрова б з трампом=козирем -Єрмаком викинути й наземний би Малюк не служив МАРОДЕРНІ
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21.04.2024 17:42 Відповісти
Уймись, троль!

до чого тут украінськи покидьки?!

Радіти треба! Бо « флот параші» більше не існуе!
Смерть рашистським окупантам! Слава усім захісникам України!

Оце надихае Україну, а не заіздеж про її проблеми.
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21.04.2024 17:48 Відповісти
А уяви, зелене что , б якби не було КРЕМЛІВСЬКОЇ ******* В ОПУ й самого ОПУ з його повноваженнями. Якби найдосвідченіші генерали у світі на сьогодні не були викинуті вовою в дипломатичні консулами з Послом Залужним у Лондон й керували напряму, а не через експертів США у посольстві Києва...
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21.04.2024 17:54 Відповісти
...я до зеленого чмо питання - якби Малюк був не під Татаровим й не ховався Бєню з Шилом?!!!
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21.04.2024 17:55 Відповісти
шо не дали клави української? І- з латинської береш?
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21.04.2024 17:57 Відповісти
воно вірменське чmо ))
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21.04.2024 18:35 Відповісти
« С облегчением, кацап».

Не забудь спустити воду
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22.04.2024 03:45 Відповісти
__СУДНО__ але якісь функції виконувало...
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21.04.2024 17:41 Відповісти
А шо там "Кузя" ишшшо диміт, алі ужо і нє очьєнь🤔🧐😁 Ай-я--я-я-яй , а шо ж случілась, а так диміл, так диміл, аж фсє баааялісь і завідавалі 😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺🛳️👉🖕🖕🖕
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21.04.2024 17:42 Відповісти
1915 року виготовлення
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21.04.2024 17:42 Відповісти
Ше Потьомкіна діючого застав...
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21.04.2024 17:46 Відповісти
Все в рамках виконання " Закону про заборону коммуністичного,націонал-соціалістичного ,тоталітарного режимів та їх символіки",по плану.
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21.04.2024 17:43 Відповісти
Найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання. Джерело:

Кацапи тепер можуть навіть в ЮНЕСКО поскаржитися про руйнування рарітету
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21.04.2024 17:47 Відповісти
Завтра Нєбєндзя виступить в ООН і скаже, що то культурний гінацид...
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21.04.2024 18:07 Відповісти
в дівочистві- Волховъ
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21.04.2024 17:51 Відповісти
"..Строилось оно ещё в период Российской Империи! Судно было заложено в 1912-м, введено в строй в 1915-м, " То есть, этому корыту более 110 лет! ) Авианосцы США списываются через несколько десятков лет эксплуатации, а "Кузю" и это корыть расея ещё долго эксплуатировала бы.. )
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21.04.2024 18:08 Відповісти
Всё дело в качестве корпусной стали. Практически не подвержена коррозии.
Плавилась и прокатывалась не большевиками и без помощи такой-то матери.
Потому его и держат в строю - из-за жадности.
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21.04.2024 19:15 Відповісти
аналохов нєт
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21.04.2024 23:30 Відповісти
Ну що , кацапи , у вас черговий траур , наразі по коммуні

Здохнете всі і ваші корита теж 🤬
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21.04.2024 18:09 Відповісти
Було сУдно, а стало суднО!
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21.04.2024 18:17 Відповісти
А яке там двигло? Невже парова установка? Чи все ж дизель?
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21.04.2024 18:18 Відповісти
Дизель. Це корито обслідувало останки крейсера "Москва". Корабель-некрофіл.
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21.04.2024 18:51 Відповісти
Що подумали б ті хто корито будував, - якби їм сказали що його утоплять через 110 років українською ракетою в окупованому росією Севастополі під час російсько-української війни...
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21.04.2024 18:25 Відповісти
Есть ещё одна скрепная мишень.
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21.04.2024 18:36 Відповісти
"Авроре" приварили новый корпус ниже ватерлинии. Теперь крейсер не имеет ни винта, ни руля. Кастрат.
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21.04.2024 18:50 Відповісти
Остатки авроры догнивают в дельте невы..верх тоже подделка..еще в коце 80х Взгляд посвятил этому свою передачу
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21.04.2024 22:52 Відповісти
Якщо мені не зраджує пам'ять, воно (судно) будувалась як царська яхта, звідти і жіноче ім'я ...
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21.04.2024 20:51 Відповісти
Не совсем так. Это просто парашный эрзац английского проекта. Причём плохой.
Исполнителем заказа был выбран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Балтийский завод , специалисты которого в течение месяца представили на рассмотрение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Морского технического комитета четыре эскизных варианта крейсеров различного водоизмещения. Основой для дальнейшей разработки был выбран созданный по инициативе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 С. К. Ратника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_1987-24-6 [6] проект крейсера водоизмещением 6000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0 тонн , прототипом которого являлся новейший в то время английский крейсер «https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Talbot_(1895) Талбот ».
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21.04.2024 22:06 Відповісти
Таки сплутав із крейсером "Свєтлана".
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21.04.2024 22:24 Відповісти
Можливо залучали до підйому ядерного озброєння крейсера москва.
Гарна робота.
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21.04.2024 18:45 Відповісти
Більше нікуди його не залучать.
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21.04.2024 18:53 Відповісти
Промазали і виправдовуються це тобі кацапи по секрету сказали чи як.
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22.04.2024 00:24 Відповісти
.вопрос:какое мокшанское корыто пряталось за этой архаикой...
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21.04.2024 19:29 Відповісти
"Паршивянка" с ракетами.
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21.04.2024 19:50 Відповісти
....комуна фсьо.
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21.04.2024 19:42 Відповісти
орки замість створення судна-музею та заробляння грошей з туристів, тепер мають попадання і знищення раритету.
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21.04.2024 19:53 Відповісти
Коммуна пошла за коммунизмом
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21.04.2024 19:56 Відповісти
Та ну, це ж пам'ятник))) шкода...
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21.04.2024 20:31 Відповісти
А воно коштувало тієї самої ракети
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21.04.2024 21:16 Відповісти
Ну я розумію, що цілилися у щось інше, але хоч не у житловий будинок вгатили. Але як досягнення - звиняйте.
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21.04.2024 21:53 Відповісти
 
 