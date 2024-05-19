Уничтожен морской тральщик РФ "Ковровец", - ВМС ВСУ

Силы обороны уничтожили российский тральщик ЧФ РФ "Ковровец".

Об этом сообщили в службе связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с побратимами продолжают приближать нас к Победе", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россия усилила защиту своих судов после повреждения "Коммуны", - ВМС ВСУ

Напомним, в апреле украинские военные поразили корабль ЧФ РФ "Коммуна".