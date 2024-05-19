Уничтожен морской тральщик РФ "Ковровец", - ВМС ВСУ
Силы обороны уничтожили российский тральщик ЧФ РФ "Ковровец".
Об этом сообщили в службе связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".
Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с побратимами продолжают приближать нас к Победе", - говорится в сообщении.
Напомним, в апреле украинские военные поразили корабль ЧФ РФ "Коммуна".
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"Шютка"
Амерская АУГ с десятками кораблей охранения, подводными лодками и прочими ********** сможет защитить авианосец от массированого удара надводными дронами, ибо АУГ заточена для защиты от удара низколетящими, пусть и даже серхзвуковыми ПКР?
Так, кацапчику?
Вважаеш себе розумнішим ніж американці?
І ще не вечір поточного дня!
і щоб безпечно пересуватись, попереду йде саме тральщик.
Але не цей.
5 зірочок.
https://t.me/insiderUKR/75059
Долю країни не вирішують кияни. Долю вирішують громадяни України там, де вони є.
Підбурюєш киян вийти на протест, а у самого поважна причина, немає лісапета. То вийди с протестом до своєї міськ- чи сільради.