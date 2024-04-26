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Россия усилила защиту своих судов после повреждения "Коммуны", - ВМС ВСУ

Росія посилила захист своїх суден після пошкодження

Войска РФ усилили защиту своих кораблей после удара Украины по кораблю "Коммуна" 21 апреля.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В первую очередь россияне передислоцируют суда - это одна из мер для того, чтобы уберечь их от возможного нанесения огневого поражения. Продолжают усиливать меры на входе в гавани: это пантоны, это другие меры, в том числе патрулирование.

Читайте также: Украинские военные поразили корабль ЧФ РФ "Коммуна", - спикер ВМС Плетенчук

Увеличено количество самолетных вылетов, часов в воздухе. Используют фактически весь имеющийся парк - начиная от самолетов Су и МиГ и заканчивая дронами всех моделей", - рассказал он.

Такие меры, по словам Плетенчука, россияне используют, чтобы контролировать прибрежную полосу, акваторию Черного моря и юг Украины.

Напомним, украинские ВМС нанесли удар по очередному кораблю из состава Черноморского флота РФ "Коммуна".

Автор: 

Черноморский флот РФ (1557) Плетенчук Дмитрий (161)


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Топ комментарии
+6
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27.04.2024 00:48
+5
Що таке "пАнтони"?
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27.04.2024 00:38
+4
Не смішіть наші ATACMS, свинота рязанська... нічого не нагадує, нє🤔🧐😁 Ну то нагадаємо, скоро у нас буде Паска, настає час свіжина , будемо пускати свиней під ніж, а деяких одразу на фарш, отож ATACMS вам в поміч, свиноголові 😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🚢
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27.04.2024 00:00
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кацапнявий захист своїх суден засумував клейстер мацкву і щє з дюжину кацапських калош 🤣
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26.04.2024 23:46 Ответить
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26.04.2024 23:53 Ответить
Не смішіть наші ATACMS, свинота рязанська... нічого не нагадує, нє🤔🧐😁 Ну то нагадаємо, скоро у нас буде Паска, настає час свіжина , будемо пускати свиней під ніж, а деяких одразу на фарш, отож ATACMS вам в поміч, свиноголові 😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🚢
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27.04.2024 00:00 Ответить
два Нептуни і вже нема кацапнявого флоту, а так собі...
флотілія по шхерах, шо б не спіймали, не дістали...
курносі, а може ті остаткі вже на *** затопити на поверх дідів 3й рас? 🤣
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27.04.2024 00:08 Ответить
Що таке "пАнтони"?
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27.04.2024 00:38 Ответить
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27.04.2024 00:48 Ответить
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27.04.2024 01:38 Ответить
Расісся посилила - вже смішно
Кацапам - пізда!!
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27.04.2024 02:25 Ответить
Чим більше "патрулювання літаками та дронами над Балаклавою і ППО в тому районі - тим менше на фронті!
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27.04.2024 02:57 Ответить
Кацапы, самое лучшее решение по защите кораблей - оббить их профлистом, обмотать сеткой рабицей и акустическим поролоном!
Не благодарите.....
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27.04.2024 05:15 Ответить
Мне повезло, я был на том судне на экскурсии... Спущено со стапелей на воду вторым , после "Титаника"... В Одессу, совершая мировое турне, прибыло самое старое в мире действующее пассажирское судно - Doulos, построенное в 1914 году. Об этом "Українським Новинам" сообщил Николай Маковецкий.
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27.04.2024 06:29 Ответить
Был на экскурсии в Дубаях.
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27.04.2024 06:51 Ответить
Есть по этому случаю видео.
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27.04.2024 06:53 Ответить
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27.04.2024 06:32 Ответить
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27.04.2024 06:37 Ответить
Ему втулили новую трубу и помолодел лет на 50.
А может, и дизель поставили новый.
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27.04.2024 06:58 Ответить
Однозначно дизель, бо изначально был паровиком, к тому же, на корме не было второй верхней палубы, для кают пассажиров. Там корпус уже сварной , но есть местами клепаные (оригинальные) латки.
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27.04.2024 07:02 Ответить
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27.04.2024 06:39 Ответить
"Коммуна" - це типичная колымага потешного флота, но тем не менее,с возможностью высадки-приемки подводных диверсантов, оно же корпусом катамаранчатое. Кацапы имеют сравнительно новое судно, по-моему финской постройки (Фотий Крылов). Там и оборудование подводной сварки, и барокамеры, и специальный бассейн со шлюзами для приемки-высадки шпионов. Эта серия, под прикрытием рембазы, чисто шпионскоие кацап быляшанки. Во время войны , увидел такую колымагу, можно первой пускать ко дну. "Фотий Крылов"в основном, после Дальнего Востока и позорной его продажи за бугор, а потом возвращения через суд, в основном "бичевал" в районе кацапфлота(военного) в Средиземке. Такие пароходы нужно отслеживать и в первую очередь уничтожать.
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27.04.2024 06:50 Ответить
На таких колымагах всегда присутствуют высокого ранга спец кураторы.
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27.04.2024 06:54 Ответить
https://t.me/voynareal/88450 🔥Цієї ночі пролунали вибухи у передмісті Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю. Як ми бачимо, горить нормально.
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27.04.2024 06:54 Ответить
Pentagon to 'rush' Patriot missiles to Ukraine
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27.04.2024 06:57 Ответить
SURE, уже доставил.
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27.04.2024 06:59 Ответить
'rush' - бигом
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27.04.2024 07:56 Ответить
Сили ППО знищили 13 ракет - у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах.
родственники с Днепра пишут свет есть
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27.04.2024 07:52 Ответить
▫️Вознесенський район:

Вночі, 26 квітня, внаслідок падіння уламків збитих ракет у Вознесенському районі пошкоджень зазнали два приватні будинки та три цивільні автомобілі. Крім того, на відкритій території за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.
ㅤ Это у меня
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27.04.2024 07:54 Ответить
ага , Постраждалих немає - Я пол ночи не спал и кошка мяукала возмущалась
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27.04.2024 08:01 Ответить
05:48

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/27/7453225/ ВИДЕО В России на Кубани беспилотники атаковали два НПЗ, битумный завод и военный аэродром
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27.04.2024 07:57 Ответить
А навіщо ж бітумний завод. Він же дуже потрібен на дороги
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27.04.2024 08:50 Ответить
 
 