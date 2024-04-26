Россия усилила защиту своих судов после повреждения "Коммуны", - ВМС ВСУ
Войска РФ усилили защиту своих кораблей после удара Украины по кораблю "Коммуна" 21 апреля.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В первую очередь россияне передислоцируют суда - это одна из мер для того, чтобы уберечь их от возможного нанесения огневого поражения. Продолжают усиливать меры на входе в гавани: это пантоны, это другие меры, в том числе патрулирование.
Увеличено количество самолетных вылетов, часов в воздухе. Используют фактически весь имеющийся парк - начиная от самолетов Су и МиГ и заканчивая дронами всех моделей", - рассказал он.
Такие меры, по словам Плетенчука, россияне используют, чтобы контролировать прибрежную полосу, акваторию Черного моря и юг Украины.
Напомним, украинские ВМС нанесли удар по очередному кораблю из состава Черноморского флота РФ "Коммуна".
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флотілія по шхерах, шо б не спіймали, не дістали...
курносі, а може ті остаткі вже на *** затопити на поверх дідів 3й рас? 🤣
Кацапам - пізда!!
Не благодарите.....
А может, и дизель поставили новый.
родственники с Днепра пишут свет есть
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