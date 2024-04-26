Росія посилила захист своїх суден після пошкодження "Коммуни", - ВМС ЗСУ

Війська РФ посилили захист своїх кораблів після ураження Україною корабля "Коммуна" 21 квітня.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У першу чергу росіяни передислоковують судна – це один з заходів для того, щоб вберегти їх від можливого нанесення вогневого ураження. Продовжують посилювати заходи на вході в гавані: це пантони, це інші заходи, в тому числі патрулювання.

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Збільшена кількість літакових вильотів, годин в повітрі. Використовують фактично весь наявний парк – починаючи від літаків Су і МіГ і закінчуючи дронами всіх моделей", - розповів він.

Такі заходи, за словами Плетенчука, росіяни використовують, щоб контролювати прибережну смугу, акваторію Чорного моря і південь України.

Нагадаємо, українські ВМС завдали удару по черговому кораблю зі складу Чорноморського флоту РФ "Коммуна".