Росія посилила захист своїх суден після пошкодження "Коммуни", - ВМС ЗСУ
Війська РФ посилили захист своїх кораблів після ураження Україною корабля "Коммуна" 21 квітня.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"У першу чергу росіяни передислоковують судна – це один з заходів для того, щоб вберегти їх від можливого нанесення вогневого ураження. Продовжують посилювати заходи на вході в гавані: це пантони, це інші заходи, в тому числі патрулювання.
Збільшена кількість літакових вильотів, годин в повітрі. Використовують фактично весь наявний парк – починаючи від літаків Су і МіГ і закінчуючи дронами всіх моделей", - розповів він.
Такі заходи, за словами Плетенчука, росіяни використовують, щоб контролювати прибережну смугу, акваторію Чорного моря і південь України.
Нагадаємо, українські ВМС завдали удару по черговому кораблю зі складу Чорноморського флоту РФ "Коммуна".
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флотілія по шхерах, шо б не спіймали, не дістали...
курносі, а може ті остаткі вже на *** затопити на поверх дідів 3й рас? 🤣
Кацапам - пізда!!
Не благодарите.....
А может, и дизель поставили новый.
родственники с Днепра пишут свет есть
Вночі, 26 квітня, внаслідок падіння уламків збитих ракет у Вознесенському районі пошкоджень зазнали два приватні будинки та три цивільні автомобілі. Крім того, на відкритій території за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.
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