В Севастополе под ракетный удар попал корабль ВМФ России "Циклон", являющийся носителем "Калибров", - СМИ. ФОТО

Силы обороны Украины ночью 19 мая могли уничтожить корабль ВМФ России "Циклон", являющийся носителем "Калибров". Судно базировалось во временно оккупированном Севастополе.

Об этом пишет "Укрінформ" со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня возле Куриной пристани, рядом с которой был нанесен ракетный удар, находился корабль длиной 70-75 метров... После обеда корабля в этом месте уже не было... Мы предполагаем, что именно "Циклон" попал под удар. Точность измерения расстояний этого спутника - невысокая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Циклон" является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

В свою очередь российские Telegram-каналы пишут, что удар по "Циклону" якобы был нанесен двумя баллистическими ракетами "ATACMS". Ресурсы отмечают, что в результате атаки погибло 6 военнослужащих ЧФ РФ, 11 получили ранения, а корабль пошел на дно.

Напомним, в воскресенье, 19 мая служба связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сообщила, что Силы обороны уничтожили российский тральщик ЧФ РФ "Ковровец".