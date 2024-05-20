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В Севастополе под ракетный удар попал корабль ВМФ России "Циклон", являющийся носителем "Калибров", - СМИ. ФОТО

Силы обороны Украины ночью 19 мая могли уничтожить корабль ВМФ России "Циклон", являющийся носителем "Калибров". Судно базировалось во временно оккупированном Севастополе.

Об этом пишет "Укрінформ" со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня возле Куриной пристани, рядом с которой был нанесен ракетный удар, находился корабль длиной 70-75 метров... После обеда корабля в этом месте уже не было... Мы предполагаем, что именно "Циклон" попал под удар. Точность измерения расстояний этого спутника - невысокая", - говорится в сообщении.

У Севастополі затонув корабель ВМФ Росії

У Севастополі затонув корабель ВМФ Росії

Отмечается, что "Циклон" является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

В свою очередь российские Telegram-каналы пишут, что удар по "Циклону" якобы был нанесен двумя баллистическими ракетами "ATACMS". Ресурсы отмечают, что в результате атаки погибло 6 военнослужащих ЧФ РФ, 11 получили ранения, а корабль пошел на дно.

Напомним, в воскресенье, 19 мая служба связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сообщила, что Силы обороны уничтожили российский тральщик ЧФ РФ "Ковровец".

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корабль (2041) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+36
Чєво нє спітца тєбє, під@р!?
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20.05.2024 00:02
+28
Тобі в Німеччині звісно що безглузда , а для тих в Україні, по кому калібр з того кацапського корита випущений прилітає . зовсім навіть практична.
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20.05.2024 00:44
+27
имбецильное, а чего ты тут радуешься? неужели тебе плевать на то, что в Украине за 2 года и 3 месяца "сво" зажмурено и стало инвалидами уже около 600 000 твоих соплеменников свинорусов? тебе так радостно от этого, что ты аж прилезло на украинский сайт сюда порадоваться? если тебе не плевать на своих зажмуренных кацапов в Украине, то ты тогда должно сидеть не тут, а в своих зетнутых пабликах и призывать своих соплеменников, чтобы они не шли в Украину на мясо за фубли или за имперскую дичь своего бункерного деда.. но если ты продолжаешь и дальше топить за политику своих кремлевских старцев по типу своих **********/киселевых/соловьевых/и прочих зетвоенкоров, то ты должно быть готовым к тому, что те из ваших выживших "сво"шников, которым удасться выбраться из Украины живыми, могут прийти к той же **********/киселеву/соловьеву/ к тебе и угостить тебя свинцои или кувалдой за то, что ты посылало их на абсолютно бессмысленнцю смерть в Украину..

Суббота 18 мая 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 489884 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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20.05.2024 02:26
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20.05.2024 07:16 Ответить
тоже булькают
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20.05.2024 07:17 Ответить
Крым предъявит Украине счет за за потопленные корабли - рос СМИ
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20.05.2024 07:24 Ответить
Я так зрозумів, що це замість того тральщика "ковровец".Якщо це так, то ця ціль набагато "жирніша."А тим ,що вже звикли до потоплених ЗСУ руснявих корит і зневажливо морщать носа, нехай згадають хоча б один військовий корабель потоплений після 2 світової якоюсь "найкрутішою" армією світу.
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20.05.2024 07:47 Ответить
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20.05.2024 08:20 Ответить
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20.05.2024 09:58 Ответить
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