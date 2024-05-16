Сержант ЗСУ із позивним Хокей розповів про просування окупантів на Донеччині: "Буде битва за Покровськ. Вона триватиме довше, ніж за Бахмут". ВIДЕО

Покровськ — важливий логістичний центр Сил оборони. Якщо росіяни візьмуть місто, то зможуть зайти у тил одразу кількох населених пунктів, а деякі з них опиняться в оточенні. Про поточну ситуацію у Донецькій області, перспективи російського наступу та ймовірну битву за Покровськ розповідає сержант Сил оборони із позивним Хокей.

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У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" — сержант одного з підрозділів Сил Оборони Андрій із позивним Хокей. Він воєю на авдіївському напрямку, який після взяття міста росіянами отримав назву "покровського". Сержант впевнений, що скоро на нас чекає битва за Покровськ і триватиме вона довго.

"Якщо росіяни візьмуть Покровськ, то зайдуть у спину Кураховому, Костянтинівці та Краматорську, — розповідає сержант. — В оточенні опиниться Торецьк. Якщо битва за це місто буде, то вона триватиме довше, ніж битва за Бахмут".

Чи є у наших військових час на підготовку? "Хокей" впевнений, що його вже немає. "Ми повинні робити оборонні споруди та постійно навчати людей, — каже він. — Одного місяця підготовки для бійців замало, має бути хоча б три. Але спробуємо. Боремося, поборемо".

Після того, як росіяни взяли Авдіївку, фронт просунувся. В результаті з’явились "покровський" та "курахівський" напрямки. Андрій пояснив, чому, на його думку, росіянам вдалося прорвати фронт. "Це сталося через низку факторів, які знаходяться поза моєю компетенцією, — каже він. — Але я знаю, що так звані "підготовлені позиції", вириті військово-цивільною адміністрацією, були прямо посеред поля. Більшість із них - непридатні до користування. Солдати їх бачили, йшли у посадку та закопувалися власноруч".

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Говорячи про майбутню битву за Покровськ, "Хокей" наголошує на тому, що з цілої низки міст вже зараз треба евакуювати мирне населення. "Це Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Курахове, — розповідає військовий. — Загалом це стосується всіх прифронтових міст. Літніх людей, цивільних там бути не повинно".

Також у матеріалі "Хокей" згадує про свого побратима із позивним "Ведмідь". Нещодавно "Український Свідок" публікував матеріал із ним, із якого ви дізнаєтесь про причини зриву мобілізації в Україні, про мобілізацію засуджених та про різницю між "Донеччиною" і "Донбасом".