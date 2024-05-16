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Новини Відео Війна
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Сержант ЗСУ із позивним Хокей розповів про просування окупантів на Донеччині: "Буде битва за Покровськ. Вона триватиме довше, ніж за Бахмут". ВIДЕО

Покровськ — важливий логістичний центр Сил оборони. Якщо росіяни візьмуть місто, то зможуть зайти у тил одразу кількох населених пунктів, а деякі з них опиняться в оточенні. Про поточну ситуацію у Донецькій області, перспективи російського наступу та ймовірну битву за Покровськ розповідає сержант Сил оборони із позивним Хокей.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" — сержант одного з підрозділів Сил Оборони Андрій із позивним Хокей. Він воєю на авдіївському напрямку, який після взяття міста росіянами отримав назву "покровського". Сержант впевнений, що скоро на нас чекає битва за Покровськ і триватиме вона довго.

"Якщо росіяни візьмуть Покровськ, то зайдуть у спину Кураховому, Костянтинівці та Краматорську, — розповідає сержант. — В оточенні опиниться Торецьк. Якщо битва за це місто буде, то вона триватиме довше, ніж битва за Бахмут".

Чи є у наших військових час на підготовку? "Хокей" впевнений, що його вже немає. "Ми повинні робити оборонні споруди та постійно навчати людей, — каже він. — Одного місяця підготовки для бійців замало, має бути хоча б три. Але спробуємо. Боремося, поборемо".

Після того, як росіяни взяли Авдіївку, фронт просунувся. В результаті з’явились "покровський" та "курахівський" напрямки. Андрій пояснив, чому, на його думку, росіянам вдалося прорвати фронт. "Це сталося через низку факторів, які знаходяться поза моєю компетенцією, — каже він. — Але я знаю, що так звані "підготовлені позиції", вириті військово-цивільною адміністрацією, були прямо посеред поля. Більшість із них - непридатні до користування. Солдати їх бачили, йшли у посадку та закопувалися власноруч".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Очеретине: росіяни готують наступ на Нью-Йорк та Покровськ | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Говорячи про майбутню битву за Покровськ, "Хокей" наголошує на тому, що з цілої низки міст вже зараз треба евакуювати мирне населення. "Це Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Курахове, — розповідає військовий. — Загалом це стосується всіх прифронтових міст. Літніх людей, цивільних там бути не повинно".

Також у матеріалі "Хокей" згадує про свого побратима із позивним "Ведмідь". Нещодавно "Український Свідок" публікував матеріал із ним, із якого ви дізнаєтесь про причини зриву мобілізації в Україні, про мобілізацію засуджених та про різницю між "Донеччиною" і "Донбасом".

Автор: 

Донецька область (8447) Покровськ (623)


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Топ коментарі
+18
Ось і вам і ''потужні'' укріплення від гундосого! Крадуть, брешуть, здають території! Отаке вибрали..
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16.05.2024 20:15
+17
От і будуть монотонно лізти у всі щілини. А в нас їх багато.
Бо знову будують дороги, стадіони, але не оборону.
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16.05.2024 20:13
+13
Поки Боневтік - доти війна
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16.05.2024 20:19
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От і будуть монотонно лізти у всі щілини. А в нас їх багато.
Бо знову будують дороги, стадіони, але не оборону.
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16.05.2024 20:13 Відповісти
Ось і вам і ''потужні'' укріплення від гундосого! Крадуть, брешуть, здають території! Отаке вибрали..
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16.05.2024 20:15 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3489749/*************************************************
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16.05.2024 21:12 Відповісти
Будет дольше, но результат такой же? Не весело все это.
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16.05.2024 20:17 Відповісти
Поки Боневтік - доти війна
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16.05.2024 20:19 Відповісти
вже і Покровськ
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16.05.2024 20:19 Відповісти
Ситуація складна але контрольована...сьогодні((
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16.05.2024 20:23 Відповісти
"ситуацiя контрольована" - х#йлом вона контрольована i договорами в Оманi.
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16.05.2024 21:01 Відповісти
Як для сержанта цей хлопець багатенько на себе взяв.
Кожен повинен робити свою справу. А "Цензор" теж має думати, перш ніж публікувати.
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16.05.2024 20:46 Відповісти
Це тіпа опешна погроза ?
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16.05.2024 21:38 Відповісти
кварталу це скажеш? а сержанту- допоможи.
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17.05.2024 09:42 Відповісти
Поступове просирання території, нажаль.
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16.05.2024 20:47 Відповісти
Слава призиденту зеленскаму и его мудрым решениям, ваплатим мечты путлера в жизнь
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16.05.2024 20:58 Відповісти
Не буде ніякої битви за Покровськ, отримавши усю необхідну зброю буде битва за Бахмут, Автіївку, Сєвєродонець, Лисичанськ та інші міста які були захоплені ворогом в 2022-2023 році!
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16.05.2024 22:54 Відповісти
без тебя их не отвоюют вернись в реальность
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17.05.2024 03:43 Відповісти
С поляндии виднее шо там будет🤣
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17.05.2024 05:12 Відповісти
Хіба не можна порадитись з хлопцями з передка, де будувати оборонні позиції перед тим, як рити?!... Зекоманда сама не воює, але всім ''керує'' в свою кишеню...
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16.05.2024 23:30 Відповісти
Рядовые, сержанты и даже младшие офицеры вряд ли должны давать интервью и рассуждать о ходе боевых действий в стратегическом масштабе...
Такое разве бывает в армии США к примеру?
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17.05.2024 09:45 Відповісти
 
 