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Новости Видео Война
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Сержант ВСУ с позывным "Хокей" рассказал о продвижении оккупантов на Донетчине: "Будет битва за Покровск. Она будет продолжаться дольше, чем за Бахмут". ВИДЕО

Покровск - важный логистический центр Сил обороны. Если россияне возьмут город, то смогут зайти в тыл сразу нескольких населенных пунктов, а некоторые из них окажутся в окружении. О текущей ситуации в Донецкой области, перспективах российского наступления и вероятной битве за Покровск рассказывает сержант Сил обороны с позывным "Хокей".

Смотрите на Цензор.НЕТ.

В новом материале проекта "Український Свідок" - сержант одного из подразделений Сил Обороны Андрей с позывным "Хокей". Он воюет на Авдеевском направлении, которое после взятия города россиянами получило название Покровского. Сержант уверен, что скоро нас ждет битва за Покровск, и продлится она долго.

"Если россияне возьмут Покровск, то зайдут в спину Курахово, Константиновке и Краматорску, - рассказывает сержант. - В окружении окажется Торецк. Если битва за этот город будет, то она продлится дольше, чем битва за Бахмут".

Есть ли у наших военных время на подготовку? "Хокей" уверен, что его уже нет. "Мы должны делать оборонительные сооружения и постоянно обучать людей, - говорит он. - Одного месяца подготовки для бойцов - мало, должно быть хотя бы три. Но - попробуем. Боремся, поборемся".

После того, как россияне взяли Авдеевку, фронт продвинулся. В результате появились Покровское и Кураховское направления. Андрей объяснил, почему, по его мнению, россиянам удалось прорвать фронт.

"Это произошло из-за ряда факторов, которые находятся вне моей компетенции, - говорит он, - Но я знаю, что так называемые "подготовленные позиции", вырытые военно-гражданской администрацией, были прямо посреди поля. Большинство из них - непригодны к использованию. Солдаты их видели, шли в посадку и закапывались собственноручно".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Очеретино: россияне готовят наступление на Нью-Йорк и Покровск | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Говоря о предстоящей битве за Покровск, "Хокей" отмечает, что из целого ряда городов уже сейчас надо эвакуировать мирное население. "Это Константиновка, Краматорск, Покровск, Курахово, - рассказывает военный. - В целом, это касается всех прифронтовых городов. Пожилых людей, гражданских там быть не должно".

Также в материале "Хокей" вспоминает о своем побратиме с позывным "Медведь". Недавно "Український Свідок" публиковал материал с ним, из которого вы узнаете о причинах срыва мобилизации в Украине, о мобилизации осужденных и о разнице между "Донетчиной" и "Донбассом".

Автор: 

Донецкая область (9636) Покровск (591)


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Топ комментарии
+18
Ось і вам і ''потужні'' укріплення від гундосого! Крадуть, брешуть, здають території! Отаке вибрали..
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16.05.2024 20:15
+17
От і будуть монотонно лізти у всі щілини. А в нас їх багато.
Бо знову будують дороги, стадіони, але не оборону.
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16.05.2024 20:13
+13
Поки Боневтік - доти війна
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16.05.2024 20:19
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От і будуть монотонно лізти у всі щілини. А в нас їх багато.
Бо знову будують дороги, стадіони, але не оборону.
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16.05.2024 20:13 Ответить
Ось і вам і ''потужні'' укріплення від гундосого! Крадуть, брешуть, здають території! Отаке вибрали..
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16.05.2024 20:15 Ответить
https://biz.censor.net/news/3489749/*************************************************
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16.05.2024 21:12 Ответить
Будет дольше, но результат такой же? Не весело все это.
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16.05.2024 20:17 Ответить
Поки Боневтік - доти війна
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16.05.2024 20:19 Ответить
вже і Покровськ
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16.05.2024 20:19 Ответить
Ситуація складна але контрольована...сьогодні((
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16.05.2024 20:23 Ответить
"ситуацiя контрольована" - х#йлом вона контрольована i договорами в Оманi.
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16.05.2024 21:01 Ответить
Як для сержанта цей хлопець багатенько на себе взяв.
Кожен повинен робити свою справу. А "Цензор" теж має думати, перш ніж публікувати.
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16.05.2024 20:46 Ответить
Це тіпа опешна погроза ?
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16.05.2024 21:38 Ответить
кварталу це скажеш? а сержанту- допоможи.
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17.05.2024 09:42 Ответить
Поступове просирання території, нажаль.
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16.05.2024 20:47 Ответить
Слава призиденту зеленскаму и его мудрым решениям, ваплатим мечты путлера в жизнь
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16.05.2024 20:58 Ответить
Не буде ніякої битви за Покровськ, отримавши усю необхідну зброю буде битва за Бахмут, Автіївку, Сєвєродонець, Лисичанськ та інші міста які були захоплені ворогом в 2022-2023 році!
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16.05.2024 22:54 Ответить
без тебя их не отвоюют вернись в реальность
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17.05.2024 03:43 Ответить
С поляндии виднее шо там будет🤣
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17.05.2024 05:12 Ответить
Хіба не можна порадитись з хлопцями з передка, де будувати оборонні позиції перед тим, як рити?!... Зекоманда сама не воює, але всім ''керує'' в свою кишеню...
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16.05.2024 23:30 Ответить
Рядовые, сержанты и даже младшие офицеры вряд ли должны давать интервью и рассуждать о ходе боевых действий в стратегическом масштабе...
Такое разве бывает в армии США к примеру?
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17.05.2024 09:45 Ответить
 
 