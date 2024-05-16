Сержант ВСУ с позывным "Хокей" рассказал о продвижении оккупантов на Донетчине: "Будет битва за Покровск. Она будет продолжаться дольше, чем за Бахмут". ВИДЕО

Покровск - важный логистический центр Сил обороны. Если россияне возьмут город, то смогут зайти в тыл сразу нескольких населенных пунктов, а некоторые из них окажутся в окружении. О текущей ситуации в Донецкой области, перспективах российского наступления и вероятной битве за Покровск рассказывает сержант Сил обороны с позывным "Хокей".

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В новом материале проекта "Український Свідок" - сержант одного из подразделений Сил Обороны Андрей с позывным "Хокей". Он воюет на Авдеевском направлении, которое после взятия города россиянами получило название Покровского. Сержант уверен, что скоро нас ждет битва за Покровск, и продлится она долго.

"Если россияне возьмут Покровск, то зайдут в спину Курахово, Константиновке и Краматорску, - рассказывает сержант. - В окружении окажется Торецк. Если битва за этот город будет, то она продлится дольше, чем битва за Бахмут".

Есть ли у наших военных время на подготовку? "Хокей" уверен, что его уже нет. "Мы должны делать оборонительные сооружения и постоянно обучать людей, - говорит он. - Одного месяца подготовки для бойцов - мало, должно быть хотя бы три. Но - попробуем. Боремся, поборемся".

После того, как россияне взяли Авдеевку, фронт продвинулся. В результате появились Покровское и Кураховское направления. Андрей объяснил, почему, по его мнению, россиянам удалось прорвать фронт.

"Это произошло из-за ряда факторов, которые находятся вне моей компетенции, - говорит он, - Но я знаю, что так называемые "подготовленные позиции", вырытые военно-гражданской администрацией, были прямо посреди поля. Большинство из них - непригодны к использованию. Солдаты их видели, шли в посадку и закапывались собственноручно".

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Говоря о предстоящей битве за Покровск, "Хокей" отмечает, что из целого ряда городов уже сейчас надо эвакуировать мирное население. "Это Константиновка, Краматорск, Покровск, Курахово, - рассказывает военный. - В целом, это касается всех прифронтовых городов. Пожилых людей, гражданских там быть не должно".

Также в материале "Хокей" вспоминает о своем побратиме с позывным "Медведь". Недавно "Український Свідок" публиковал материал с ним, из которого вы узнаете о причинах срыва мобилизации в Украине, о мобилизации осужденных и о разнице между "Донетчиной" и "Донбассом".