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Момент атаки вражеской БМП Б с оккупантами "на броне". ВИДЕО

Бойцы 110-й отдельной бригады Сил территориальной обороны уничтожили российскую БМП на ходу. На башне российской бронетехники оккупанты установили "мангал", - своеобразные решетки, которые должны были защитить танк от ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов дронов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

уничтожение (6923) БМП (399)


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Здохніть у муках ******.
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21.05.2024 17:35 Ответить
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21.05.2024 18:09 Ответить
Ванька ехал на броне
А вернулся он в труне!
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21.05.2024 17:56 Ответить
Ванька ехал на броне
И "закинутый" вполне
Только сверху дрон увидел
стали все штаны в говне...
А когда уже вїбало
разлетелся по земле...
И какашек не осталось на оплавленой броне
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21.05.2024 18:31 Ответить
Красиво зайшов - як Усик боковим у бороду цигану.
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21.05.2024 18:34 Ответить
 
 