Момент атаки вражеской БМП Б с оккупантами "на броне". ВИДЕО
Бойцы 110-й отдельной бригады Сил территориальной обороны уничтожили российскую БМП на ходу. На башне российской бронетехники оккупанты установили "мангал", - своеобразные решетки, которые должны были защитить танк от ударов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов дронов опубликована в соцсетях.
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Здохніть у муках ******.
А вернулся он в труне!
И "закинутый" вполне
Только сверху дрон увидел
стали все штаны в говне...
А когда уже вїбало
разлетелся по земле...
И какашек не осталось на оплавленой броне