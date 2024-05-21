Момент атаки вражеской БМП Б с оккупантами "на броне". ВИДЕО

Бойцы 110-й отдельной бригады Сил территориальной обороны уничтожили российскую БМП на ходу. На башне российской бронетехники оккупанты установили "мангал", - своеобразные решетки, которые должны были защитить танк от ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов дронов опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Пограничники уничтожили БМП оккупантов на подступах к Волчанску. ВИДЕО