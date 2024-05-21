Момент атаки ворожої БМП із окупантами "на броні". ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої бригади Сил територіальної оборони знищили російську БМП на ходу. На башті російської бронетехніки окупанти встановили "мангал", - своєрідні решітки, які повинні були захистити танк від ударів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи операторів дронів опублікований у соцмережах.

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