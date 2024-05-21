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Момент атаки ворожої БМП із окупантами "на броні". ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої бригади Сил територіальної оборони знищили російську БМП на ходу. На башті російської бронетехніки окупанти встановили "мангал", - своєрідні решітки, які повинні були захистити танк від ударів. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи операторів дронів опублікований у соцмережах.

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знищення (7235) БМП (410)


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21.05.2024 17:35 Відповісти
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21.05.2024 18:09 Відповісти
Ванька ехал на броне
А вернулся он в труне!
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21.05.2024 17:56 Відповісти
Ванька ехал на броне
И "закинутый" вполне
Только сверху дрон увидел
стали все штаны в говне...
А когда уже вїбало
разлетелся по земле...
И какашек не осталось на оплавленой броне
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21.05.2024 18:31 Відповісти
Красиво зайшов - як Усик боковим у бороду цигану.
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21.05.2024 18:34 Відповісти
 
 