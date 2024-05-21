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Прикордонники знищили БМП окупантів на підступах до Вовчанська. ВIДЕО

Трьома FPV-дронами бійці бригади "Сталевий кордон" завдали вогневого ураження бойовій машині піхоти загарбників. Ворожа БМП вигоріла вщент на підступах до Вовчанська.

Як передає Цензор.НЕТ, кадри роботи українських захисників опублікувала Держприкордонслужба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота лучника-окупанта на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235) БМП (410) Вовчанськ (416)


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tylko jeden problem, muzyka tego filmu jest kacapstanu https://tenebrax.bandcamp.com/track/observer
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22.05.2024 15:11 Відповісти
 
 