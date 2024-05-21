Прикордонники знищили БМП окупантів на підступах до Вовчанська. ВIДЕО
Трьома FPV-дронами бійці бригади "Сталевий кордон" завдали вогневого ураження бойовій машині піхоти загарбників. Ворожа БМП вигоріла вщент на підступах до Вовчанська.
Як передає Цензор.НЕТ, кадри роботи українських захисників опублікувала Держприкордонслужба.
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Pi Bil
показати весь коментар22.05.2024 15:11 Відповісти Мені подобається 0
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