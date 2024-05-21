Прикордонники знищили БМП окупантів на підступах до Вовчанська. ВIДЕО

Трьома FPV-дронами бійці бригади "Сталевий кордон" завдали вогневого ураження бойовій машині піхоти загарбників. Ворожа БМП вигоріла вщент на підступах до Вовчанська.

Як передає Цензор.НЕТ, кадри роботи українських захисників опублікувала Держприкордонслужба.

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