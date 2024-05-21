Пограничники уничтожили БМП оккупантов на подступах к Волчанску. ВИДЕО
Тремя FPV-дронами бойцы бригады "Стальная граница" нанесли огневое поражение боевой машине пехоты захватчиков. Вражеская БМП выгорела дотла на подступах к Волчанску.
Как передает Цензор.НЕТ, кадры работы украинских защитников опубликовала Госпогранслужба.
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Pi Bil
показать весь комментарий22.05.2024 15:11 Ответить Мне нравится 0
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