Пограничники уничтожили БМП оккупантов на подступах к Волчанску. ВИДЕО

Тремя FPV-дронами бойцы бригады "Стальная граница" нанесли огневое поражение боевой машине пехоты захватчиков. Вражеская БМП выгорела дотла на подступах к Волчанску.

Как передает Цензор.НЕТ, кадры работы украинских защитников опубликовала Госпогранслужба.

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