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Пограничники уничтожили БМП оккупантов на подступах к Волчанску. ВИДЕО

Тремя FPV-дронами бойцы бригады "Стальная граница" нанесли огневое поражение боевой машине пехоты захватчиков. Вражеская БМП выгорела дотла на подступах к Волчанску.

Как передает Цензор.НЕТ, кадры работы украинских защитников опубликовала Госпогранслужба.

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Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923) БМП (399) Волчанск (388)


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tylko jeden problem, muzyka tego filmu jest kacapstanu https://tenebrax.bandcamp.com/track/observer
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22.05.2024 15:11 Ответить
 
 