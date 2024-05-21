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Новости Видео Война
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Боевая работа лучника-оккупанта на Луганщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант вооружен луком и делает выстрел стрелой с ВОГом вместо наконечника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант-лучник был снят в Луганской области.

Также смотрите: Оккупанту, пытавшемуся сбежать, дрон-камикадзе оторвал ногу

ВОГ - гранатометный выстрел калибра 30 мм. Представляет собой осколочную гранату. Боеприпас предназначен для автоматического гранатомета АГС-17, АГС-30.

Также смотрите: Вражеский танк с самодельной антидроновой защитой типа "Царь-черепаха" горит вблизи Белогоровки на Луганщине.. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) оружие (10215) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+30
Деякі пі-дори думають що попали в цікавий квест...
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21.05.2024 13:50
+20
Передивився мабудь вестернів, або Рембо!😁
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21.05.2024 13:52
+17
Яким нашим хлопцям? Ви бачили, де той вог плюхнувся? Він і 30 метрів не пролетів - рукою можно було б далі закинути.
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21.05.2024 14:16
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Деякі пі-дори думають що попали в цікавий квест...
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21.05.2024 13:50 Ответить
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21.05.2024 14:54 Ответить
В цього лук був дальнобійніше )))
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21.05.2024 16:41 Ответить
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21.05.2024 14:55 Ответить
Фінський "гранатомет". Фото фінських солдатів Зимової війни 1939-1940 рр.

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21.05.2024 15:14 Ответить
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21.05.2024 15:48 Ответить
Передивився мабудь вестернів, або Рембо!😁
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21.05.2024 13:52 Ответить
Анало говнет, хоча штука не з приємних. Нанотєхнології *****.🤣
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21.05.2024 13:52 Ответить
Він би ще пращу застосував...
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21.05.2024 13:54 Ответить
Пращею було б, доречі, далі і точніше...якщо навчитися. Та й місця война не займає.
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21.05.2024 14:14 Ответить
Так, але нехай кацапи навчаються одразу бойовими гранатами
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21.05.2024 14:21 Ответить
головне розкрутити добре так секунд 5
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21.05.2024 16:44 Ответить
То все наслідки інтегрування до самої безчесної та сцикливої підо.російської лишньохромосомої недоармії представників країн 3 світу! Стріляти з автомата важко навчити навіть середньостатистичного кацапа, що вже говорити про мавпу, що залізла з дерева та без роздумів приєднався до насамперд переможеної сторони конфлікту!
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21.05.2024 13:55 Ответить
Риготати можно скіліки завгодно, сідячи вдома а не там куди стріла доставила гранату.
Як воно не смішно де кому, а дальність мітання гранати збільшена. Влучність так само.
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21.05.2024 14:04 Ответить
З нормальним фізо гранату кидають далі, ніж цей "лучник".
Так і уявляю собі орків з автоматами та луками зі стрілами за спиною. Ви серйозно?
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21.05.2024 14:14 Ответить
З автоматами та луками і на бойових ішаках!
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21.05.2024 14:22 Ответить
Це верхи на кадиривцях??? 🤔😁😂🤣
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21.05.2024 14:26 Ответить
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21.05.2024 15:18 Ответить
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21.05.2024 15:57 Ответить
На Параше так було завжди. Хвилі м'яса. Хвиля за хвилею. Автомат стреля, ішак везе. ЗСУ від цього не легше.
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21.05.2024 14:45 Ответить
Так то коли нормально.
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21.05.2024 14:44 Ответить
Де там збільшена? Підствольник набагато далі вог кидає.
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21.05.2024 14:15 Ответить
У всіх підствольники?
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21.05.2024 14:46 Ответить
А луки у всіх? Чи лук зручий у використанні? Його зручно з собою носити? Чи легко навчитися?

Я б ще зрозумів би, якщо була б праща - вона компактна, дешева і розмір гранати вог для неї підходить набагато краще, ніж для лука.
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21.05.2024 15:02 Ответить
Он лучник, а не пращьник, отой парашник. Лук, пращя, онагр чи карабаліста тощо яка різниця, шо вони використовують шоб вбивати наших солдат? Мені особисто не смішно, як смішно деяким.
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21.05.2024 15:38 Ответить
Он дурак, а не лучник. Рукой можно кинуть вог дальше, чем его стрела, с примотанным изолентой вогом, пролетела. Если он подобную технику попробует применить в реальном бою - его шлепнут сразу, он же на 30 метров выстрелить не может.
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21.05.2024 16:39 Ответить
куди б стріла не доставила ю гранату, там нічого не буде. З таким же успіхом можно прив'язати до стріли любу залізяку. Тому це смішно всім, хто знайомий з тим, як влаштований підривач ВОГа.
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21.05.2024 14:26 Ответить
Мабудь ВОГ допиляний. З дронів теж не оригінальні ВОГи скидують. Повний інет інструкцій.
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21.05.2024 16:04 Ответить
для того, щоб ВОГ, привязаний до дрючка вибухнв, вам треба вивернути з ВОГа підривач, розібрати його на гівно, вилучити перший інерціальний запобіжник з піном, який утримує пластину з капсулем, потім вилучити грузик з пружиною другого центробіжного запобіжника, потім вилучити пружину, яка утримує пластину з капсулем у боковому положенні. Потім виставити пластину таким чином, щоб капсуль був по центру против накольника, приклеїти пластину, і зібрати акуратно підривач, і вкрутити його назад в гранату. Перероблений таким чином ВОГ не те що носити у підсумку, або тримати його в окопі, але просто у кішеню покласти вкрай стрьомно. Те, що ви бачите на цьому відео - це забави кацапів на рівні школярів-довбойобів, яким ******* робить, і до реального бойового застосування ніякого відношення не має. Хіба що у тому випадку, коли у вас є коптер. Тоді виламуєте гільзу перед всіма вищезгаданими операціями, і на її місце насажуєте надрукований стабілізатор, і закріпляєте ВОГ у механізмі скиду. Тоді це вже зброя.
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21.05.2024 19:17 Ответить
Ну так хіба ви сумнівалися в рівні розумового розвитку кацапні? Все логічно
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21.05.2024 20:39 Ответить
мітання?
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21.05.2024 14:27 Ответить
Відео переглянь. ВОГ метрах в п'яти від цього сина Вільгельма Телля впав. Якщо б до сарая не забігли, могло б і посікти. Влучність в нього - що хоч в деревце не влучив.
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21.05.2024 14:29 Ответить
Ви мабуть ну дуже старий зольдат і вмієте вправно користуватись луком. Арчерете потроху?
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21.05.2024 14:31 Ответить
Зовсім не можу. Так, у Паланку та Комінце брав для сміху. У парку "Київська Русь" також.
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21.05.2024 14:51 Ответить
А вправно я користувався зрк С75М3, ""Волхов М3".
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21.05.2024 15:40 Ответить
Реготати а не реготати, це у вас там риг... В пі.до.рашці;

2. не сідячи, а сидячи;

3. Не мітання, а метання!

Скільки разів вам пояснювати - раби, вчіть Мову своїх Господарів, може де після фільтраційних заходів, у разі якщо прямої участі в бойових діях проти Священної Української Держави не приймав тобі навіть вдастся влаштуватися йоршиком чи прибиральником!
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21.05.2024 14:31 Ответить
Ідіть у сраку, пензюк.
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21.05.2024 14:49 Ответить
одразу видно, старЫй зольдат, занадто старЫй, вже й ліки прийняти забуває...
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21.05.2024 15:42 Ответить
Шо ті ліки, гу забув і шо? То дрібниця, ліки, ось особисто ти, доню, коли доживеш до мого віку, то ти ще і сратись будешь на ходу, а не тільки ліки приймати.
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21.05.2024 15:49 Ответить
Робин - гад!
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21.05.2024 14:04 Ответить
Орк - вождь краснож...х
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21.05.2024 14:10 Ответить
Це назва статті в шведській газеті. Шведи дивуються, що кацапи самі себе ототожнюють з орками.
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21.05.2024 15:23 Ответить
Гребанная орда
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21.05.2024 14:07 Ответить
лук вигадали данці. з нього, ще треба вміти стріляти.
у лаптєногіх, зброя, то рогатина. хай з рідною рогатиною на дрон ходять.
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21.05.2024 14:07 Ответить
Данці не могли винайти лук тоді коли ше індоєвропейців ше не було - данці то є індоєвропейці а 9000 років індоєвропейців ше не було ( а навіть якшо були то на території Данії їх точно не було ). І то не не населення Данії винайшло лук то просто там в болотах дерево зберігається добре а там де його винайшли умови зберігання деревини мож не такі файні ( або просто там ніц не знайшли бо проводити розкопки наприклад в ********* Іраці чи Сирії не дуже виходить - неспокійно там ).
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21.05.2024 14:27 Ответить
Найдавніші з відомих луків відомі із знахідок в Данії (Хольмеґаард), з датуванням 7000-8000 років до н. е. (доба мезоліту). Це прості дерев'яні луки зроблені з деревини в'яза, довжиною від 154 см до близько 170 см .
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21.05.2024 15:22 Ответить
Ви написали про данців - ше раз які данці 9000 років тому ( як я бачу ви скопіпастили текст з Вікіпедії але ж в тій статті згадувалися знахідки чогось лукоподібого яке на порядок старше ніж знахідки в Данії а ви про чомусь не згадали - і до речі деякі речі винаходять люди в різних куточках світу незалежно один від одного ( як приклад винайдення людьми кераміки - люди почали її виробляти по всій земній кулі практично одночасно а як ви розумієте шлях від Іраку до Японії 9000 10000 років тому це не той самий шлях шо теперка , крім того кераміка в Японії зявилася на тисячу років раніше ніж в Іраку такшо можливо і луки там зявилися раніше - просто в Японії нема таких торфяних боліт як в Данії в яких чудово може зберігатися деревина).
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21.05.2024 17:34 Ответить
І в Японії теж жили не японці, а айни. Людина не розуміє різниці. Це все одно що культуру Кукутень назвати Українцями
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21.05.2024 23:40 Ответить
Ну японці можуть бути винятком з правила - як ніяк Японія це глухий кут( глухий у сенсі шо далі Тихий океан ) Євразії куди мало хто заходив , а Україна це брама Європи до Великого Степу - і через цю браму постійно хтось швендяв. Крім того айни дотеперка існують і крім того вони жили на півночі Японських островів і тіко потім туди почали проникати *********** .
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22.05.2024 03:46 Ответить
Ну і рогатина то не є кацапський винахід - такшо такшо ( як ***** то не є винахід козаків ).
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21.05.2024 14:33 Ответить
Де я про це можу прочитати? За данців та лук.
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21.05.2024 14:50 Ответить
При всій до Вас повазі, зауважу: помиляєтесь. Лук зі стрілами людина застосовувала ше у бронзовому віці. Тоді ані про данців зі шведами та норвежцями, ані навіть про еллінів ще ніхто не знав .
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21.05.2024 15:15 Ответить
Найдавніші з відомих луків відомі із знахідок в Данії (Хольмеґаард), з датуванням 7000-8000 років до н. е. (доба мезоліту). Це прості дерев'яні луки зроблені з деревини в'яза, довжиною від 154 см до близько 170 см .
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21.05.2024 15:21 Ответить
А, он що Ви мали на увазі... Та все ж "данцями" я не став би називати тих людей.
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21.05.2024 15:30 Ответить
ну, типу частинка гумору.
україни ніколи не було, і українців звісно.
так і данців, ніколи не було, на тій землі жили кацапи.
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21.05.2024 15:35 Ответить
В бронзову віці вже були елліни - вони якраз мікенців витісняли з Еллади ( шо сталося під час катастрофи бронзового віку - ну новоіндроєвропейці потіснили староіндоєвропейців бо мали залізо а всякі там Ахілли з Одісеями ше воювали бронзою тому і програли ).
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21.05.2024 17:39 Ответить
Виглядає кумедно, але не впевнений, що нашим хлопцям було смішно від прильоту цього ВОГу...
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21.05.2024 14:12 Ответить
Яким нашим хлопцям? Ви бачили, де той вог плюхнувся? Він і 30 метрів не пролетів - рукою можно було б далі закинути.
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21.05.2024 14:16 Ответить
будь ласка, не треба смішити людей. Достатньо цього кацапа.
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21.05.2024 14:27 Ответить
Чекаємо бойових слонів..
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21.05.2024 14:16 Ответить
Найстрашніші тварини - голодні північнокорейські свині. Змітають усе на своєму шляху.
Це реальне відео, зафільмоване у КНДР. Жах...

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21.05.2024 15:33 Ответить
А підствольника в цього дурня не має?! Судячи з кадрів події відбуваються десь далеко від лінії фронту бо цей рашистський пацюк не боїться загинути від куль ворога але дуже швидко біжить після власного пострілу явно ховаючись від можливих його наслідків.
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21.05.2024 14:26 Ответить
Майже в кожного АК є підствольник , але ж ні мля.. , обов'язково треба десь відшукати лук і стріли , притягти все це барахло в окоп , мудрувати з тим щоб якось прикрутити до стріли вог , і все це для того щоб зняти кількасекундний дебільний тік ток в стилі Рембо .
Слава кадирівців не дає русні покою .
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21.05.2024 14:33 Ответить
На черзі катапульти і балісти. Можна і на промисловий потік поставити, це відповідає архаїчним скрепам козломордих.
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21.05.2024 14:44 Ответить
...А ще далі - каміння та палиці.
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21.05.2024 15:17 Ответить
До кацапів на тачанках три два один ……
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21.05.2024 14:46 Ответить
Не смішно. В окупованому Маріуполі поки азовці боронили Азовсталь промоскальськиц мешканець чемпіон України зі стрільби з лука стрілою збив дрон ЗСУ
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21.05.2024 15:11 Ответить
Прізвище в студію. Хай всі взнають.
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21.05.2024 15:40 Ответить
Даешь в студию рашиста, который из рогатки бросается Ф-1. Оператору лучше зараннее отойти минимум на 200 метров.
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21.05.2024 15:53 Ответить
Если к стреле прицепить реактивный двигатель, то она дальше полетит (предположение)
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21.05.2024 16:44 Ответить
Це лапатний робін-гад...
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21.05.2024 17:18 Ответить
Ну не Рембо, зовсім не Рембо.
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21.05.2024 17:18 Ответить
 
 