Боевая работа лучника-оккупанта на Луганщине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант вооружен луком и делает выстрел стрелой с ВОГом вместо наконечника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант-лучник был снят в Луганской области.
ВОГ - гранатометный выстрел калибра 30 мм. Представляет собой осколочную гранату. Боеприпас предназначен для автоматического гранатомета АГС-17, АГС-30.
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+30 Andrew Moon
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+20 igor shmatko
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Як воно не смішно де кому, а дальність мітання гранати збільшена. Влучність так само.
Так і уявляю собі орків з автоматами та луками зі стрілами за спиною. Ви серйозно?
Я б ще зрозумів би, якщо була б праща - вона компактна, дешева і розмір гранати вог для неї підходить набагато краще, ніж для лука.
2. не сідячи, а сидячи;
3. Не мітання, а метання!
Скільки разів вам пояснювати - раби, вчіть Мову своїх Господарів, може де після фільтраційних заходів, у разі якщо прямої участі в бойових діях проти Священної Української Держави не приймав тобі навіть вдастся влаштуватися йоршиком чи прибиральником!
у лаптєногіх, зброя, то рогатина. хай з рідною рогатиною на дрон ходять.
україни ніколи не було, і українців звісно.
так і данців, ніколи не було, на тій землі жили кацапи.
Це реальне відео, зафільмоване у КНДР. Жах...
Слава кадирівців не дає русні покою .