Оккупанту, пытавшемуся сбежать, дрон-камикадзе оторвал ногу
Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который бегал по полевой дороге, пытаясь избежать удара БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что ударом дрона захватчику оторвало ногу.
"РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр ударом FPV укоротили тело кацапу, чтобы не думал штурмовать наши позиции", - отмечается в заметке.
47-я отдельная механизированная бригада "Магура" - военное формирование Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Весной 2022 года, после российского полномасштабного вторжения, был создан батальон из гражданских добровольцев и военнослужащих из других частей, которые прошли собеседования и отбор. Летом батальон участвовал в боях возле Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон расширен до штурмового полка, а уже в ноябре - до бригады.
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"гнать и перегнать"
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Завыли рашисты голодные
Крыльями дроны захлопали
Оккупанты ногами затопали
кавіляй патіхонєчку, а мєня пазабудь
зажівут тваі ножєнькі, пражівьош как нібудь.
Кацап вже без ноги !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
Рускай царь говорит ивану-дураку:
- Иди иван в Украину воевать, хохлов убивать. Одна нога тут другая там.
Сказка ложь, но в ней намёк, сруским олухам урок.
Але потроху розуміння накопичується. Он, вже досить масово при пораненнях стріляються та підриваються гранатами, бо зрозуміли вже - ЕВАКУАЦІЇ НЕ БУДЕ.
Прикордонників питати треба, чи можна….
Слава нації!
яке красиве відео ги-ги ги-ги ги-ги.