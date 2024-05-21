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Оккупанту, пытавшемуся сбежать, дрон-камикадзе оторвал ногу

Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который бегал по полевой дороге, пытаясь избежать удара БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что ударом дрона захватчику оторвало ногу.

"РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр ударом FPV укоротили тело кацапу, чтобы не думал штурмовать наши позиции", - отмечается в заметке.

Также смотрите: Момент уничтожения "черепахотанка" на лиманском направлении. ВИДЕО

47-я отдельная механизированная бригада "Магура" - военное формирование Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Весной 2022 года, после российского полномасштабного вторжения, был создан батальон из гражданских добровольцев и военнослужащих из других частей, которые прошли собеседования и отбор. Летом батальон участвовал в боях возле Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон расширен до штурмового полка, а уже в ноябре - до бригады.

Смотрите также: Ликвидация вражеской пехоты под Авдеевкой воинами 47-й ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) дроны (3912) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+19
Купила мама, мені коня….
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21.05.2024 11:12
+14
Куйня втратила ноженьку- не буде більше бігати по дороженькам🥳👍👏👩‍🦽😉
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21.05.2024 11:16
+14
Мабуть лежав і співав- я рускіііій і ногі больше неееет
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21.05.2024 11:21
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Купила мама, мені коня….
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21.05.2024 11:12 Ответить
И сказал Айболит: «Не беда! Подавай-ка его сюда! Я пришью ему новые ножки, Он опять побежит по дорожке».
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21.05.2024 11:36 Ответить
Не побежит Чуток полежит И сделает ссср:
"гнать и перегнать"
"гнуть и перегнуть"
"гнить и перегнить" 😄
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21.05.2024 12:29 Ответить
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21.05.2024 13:22 Ответить
Яка цікава іграшка ....
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21.05.2024 11:13 Ответить
Куйня втратила ноженьку- не буде більше бігати по дороженькам🥳👍👏👩‍🦽😉
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21.05.2024 11:16 Ответить
Мабуть лежав і співав- я рускіііій і ногі больше неееет
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21.05.2024 11:21 Ответить
Мабуть лежав і співав- я рускіііій і ногі моей більше не будє на Донбасі
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21.05.2024 14:56 Ответить
Ну що ,********* рашистське, заробив грошенят на кредити?
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21.05.2024 11:26 Ответить
Не встиг застрелитися - погано тренувався.
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21.05.2024 11:28 Ответить
Магуріки Аси! Респект!
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21.05.2024 11:32 Ответить
Беги, Лола, беги!
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21.05.2024 11:35 Ответить
Ночь наступила холодная
Завыли рашисты голодные
Крыльями дроны захлопали
Оккупанты ногами затопали
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21.05.2024 11:35 Ответить
Добігався кацапура , що ногу відрвало разом з геніталіями
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21.05.2024 11:37 Ответить
Купила мама коника а коник без ноги яка весела пісенька ГИ-ГИ ГИ-ГИ ГИ-ГИ .
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21.05.2024 11:38 Ответить
Поставить замість відірваної ноги колесо і пішло-поїхало
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21.05.2024 11:38 Ответить
розібрали ваньку на запчастини
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21.05.2024 11:53 Ответить
А далі на расєє -
кавіляй патіхонєчку, а мєня пазабудь
зажівут тваі ножєнькі, пражівьош как нібудь.
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21.05.2024 11:53 Ответить
Добре, шо не добивали! Він зразу почав здихати. Але на всяк випадок говорю завжди - треба боротись за життя! Турнікет - і життя продовжується!
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21.05.2024 11:55 Ответить
Для захисту від фпв-дронів треба мати при собі матрац з піском на застібках: накриваєшся ним з ніг до голови і промовляєш: "А я - в домікє...".
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21.05.2024 12:05 Ответить
Для цього краще мати при собі гроб
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21.05.2024 13:47 Ответить
Як і казали йому "побродими": "Сбєгай, Ванька, по воду бистрєнько: одна нога тут, другая - там!"
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21.05.2024 12:06 Ответить
Боневтік.
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21.05.2024 12:07 Ответить
Одна нога тут, друга там ...
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21.05.2024 12:14 Ответить
Купили хлопцям дрончик

Кацап вже без ноги !

Яка чудова іграшка

Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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21.05.2024 12:19 Ответить
Из русской народной сказки.
Рускай царь говорит ивану-дураку:
- Иди иван в Украину воевать, хохлов убивать. Одна нога тут другая там.

Сказка ложь, но в ней намёк, сруским олухам урок.
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21.05.2024 12:46 Ответить
санітарна патєря
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21.05.2024 12:53 Ответить
хАрАшО тАму жИвЬОтцА, у кАгО АднА нАгА,. и АднО яйцО нЕ трЬОтцА и нЕ нАдА сАпАгА...
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21.05.2024 13:18 Ответить
До тупих кацапів погано поки що доходить, що відстрілювати власних командирів, які надсилають тебе на "м'ясний" штурм - значно легше і безпечніше, ніж відстрілюватись від дронів ЗСУ.

Але потроху розуміння накопичується. Он, вже досить масово при пораненнях стріляються та підриваються гранатами, бо зрозуміли вже - ЕВАКУАЦІЇ НЕ БУДЕ.
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21.05.2024 14:13 Ответить
Перетнув орк кордон України, ось тобі і НАСЛІДКИ!
Прикордонників питати треба, чи можна….
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21.05.2024 17:07 Ответить
доля країни в руках Воїнів
Слава нації!
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21.05.2024 20:06 Ответить
купила мати коника а коник без ноги
яке красиве відео ги-ги ги-ги ги-ги.
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30.07.2024 10:56 Ответить
 
 