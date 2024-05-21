Оккупанту, пытавшемуся сбежать, дрон-камикадзе оторвал ногу

Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который бегал по полевой дороге, пытаясь избежать удара БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что ударом дрона захватчику оторвало ногу.

"РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр ударом FPV укоротили тело кацапу, чтобы не думал штурмовать наши позиции", - отмечается в заметке.

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47-я отдельная механизированная бригада "Магура" - военное формирование Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Весной 2022 года, после российского полномасштабного вторжения, был создан батальон из гражданских добровольцев и военнослужащих из других частей, которые прошли собеседования и отбор. Летом батальон участвовал в боях возле Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон расширен до штурмового полка, а уже в ноябре - до бригады.

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