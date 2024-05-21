Окупанту, який намагався утекти, дрон-камікадзе відірвав ногу. ВIДЕО 18+
Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта, який бігав польовою дорогою, намагаючись уникнути удару БПЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що ударом дрона загарбнику відірвало ногу.
"РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр ударом FPV укоротили тіло кацапу, щоб не думав штурмувати наші позиції", - зазначається у дописі.
47-ма окрема механізована бригада "Маґура" - військове формування Збройних сил України чисельністю в бригаду. Навесні 2022 року, після російського повномаштабного вторгнення, був створений батальйон з цивільних добровольців і військовослужбовців з інших частин, які пройшли співбесіди і відбір. Влітку батальйон брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширений до штурмового полку, а вже у листопаді - до бригади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"гнать и перегнать"
"гнуть и перегнуть"
"гнить и перегнить" 😄
Завыли рашисты голодные
Крыльями дроны захлопали
Оккупанты ногами затопали
кавіляй патіхонєчку, а мєня пазабудь
зажівут тваі ножєнькі, пражівьош как нібудь.
Кацап вже без ноги !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
Рускай царь говорит ивану-дураку:
- Иди иван в Украину воевать, хохлов убивать. Одна нога тут другая там.
Сказка ложь, но в ней намёк, сруским олухам урок.
Але потроху розуміння накопичується. Он, вже досить масово при пораненнях стріляються та підриваються гранатами, бо зрозуміли вже - ЕВАКУАЦІЇ НЕ БУДЕ.
Прикордонників питати треба, чи можна….
Слава нації!
яке красиве відео ги-ги ги-ги ги-ги.