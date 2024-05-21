Окупанту, який намагався утекти, дрон-камікадзе відірвав ногу. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта, який бігав польовою дорогою, намагаючись уникнути удару БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що ударом дрона загарбнику відірвало ногу.

"РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр ударом FPV укоротили тіло кацапу, щоб не думав штурмувати наші позиції", - зазначається у дописі.

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47-ма окрема механізована бригада "Маґура" - військове формування Збройних сил України чисельністю в бригаду. Навесні 2022 року, після російського повномаштабного вторгнення, був створений батальйон з цивільних добровольців і військовослужбовців з інших частин, які пройшли співбесіди і відбір. Влітку батальйон брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширений до штурмового полку, а вже у листопаді - до бригади.

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