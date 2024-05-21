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Окупанту, який намагався утекти, дрон-камікадзе відірвав ногу. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта, який бігав польовою дорогою, намагаючись уникнути удару БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що ударом дрона загарбнику відірвало ногу.

"РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр ударом FPV укоротили тіло кацапу, щоб не думав штурмувати наші позиції", - зазначається у дописі.

Дивіться: Момент знищення "черепахотанка" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

47-ма окрема механізована бригада "Маґура" - військове формування Збройних сил України чисельністю в бригаду. Навесні 2022 року, після російського повномаштабного вторгнення, був створений батальйон з цивільних добровольців і військовослужбовців з інших частин, які пройшли співбесіди і відбір. Влітку батальйон брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширений до штурмового полку, а вже у листопаді - до бригади.

Також дивіться: Ліквідація ворожої піхоти під Авдіївкою воїнами 47 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) дрони (4699) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+19
Купила мама, мені коня….
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21.05.2024 11:12
+14
Куйня втратила ноженьку- не буде більше бігати по дороженькам🥳👍👏👩‍🦽😉
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21.05.2024 11:16
+14
Мабуть лежав і співав- я рускіііій і ногі больше неееет
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21.05.2024 11:21
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Купила мама, мені коня….
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21.05.2024 11:12 Відповісти
И сказал Айболит: «Не беда! Подавай-ка его сюда! Я пришью ему новые ножки, Он опять побежит по дорожке».
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21.05.2024 11:36 Відповісти
Не побежит Чуток полежит И сделает ссср:
"гнать и перегнать"
"гнуть и перегнуть"
"гнить и перегнить" 😄
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21.05.2024 12:29 Відповісти
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21.05.2024 13:22 Відповісти
Яка цікава іграшка ....
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21.05.2024 11:13 Відповісти
Куйня втратила ноженьку- не буде більше бігати по дороженькам🥳👍👏👩‍🦽😉
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21.05.2024 11:16 Відповісти
Мабуть лежав і співав- я рускіііій і ногі больше неееет
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21.05.2024 11:21 Відповісти
Мабуть лежав і співав- я рускіііій і ногі моей більше не будє на Донбасі
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21.05.2024 14:56 Відповісти
Ну що ,********* рашистське, заробив грошенят на кредити?
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21.05.2024 11:26 Відповісти
Не встиг застрелитися - погано тренувався.
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21.05.2024 11:28 Відповісти
Магуріки Аси! Респект!
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21.05.2024 11:32 Відповісти
Беги, Лола, беги!
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21.05.2024 11:35 Відповісти
Ночь наступила холодная
Завыли рашисты голодные
Крыльями дроны захлопали
Оккупанты ногами затопали
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21.05.2024 11:35 Відповісти
Добігався кацапура , що ногу відрвало разом з геніталіями
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21.05.2024 11:37 Відповісти
Купила мама коника а коник без ноги яка весела пісенька ГИ-ГИ ГИ-ГИ ГИ-ГИ .
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21.05.2024 11:38 Відповісти
Поставить замість відірваної ноги колесо і пішло-поїхало
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21.05.2024 11:38 Відповісти
розібрали ваньку на запчастини
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21.05.2024 11:53 Відповісти
А далі на расєє -
кавіляй патіхонєчку, а мєня пазабудь
зажівут тваі ножєнькі, пражівьош как нібудь.
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21.05.2024 11:53 Відповісти
Добре, шо не добивали! Він зразу почав здихати. Але на всяк випадок говорю завжди - треба боротись за життя! Турнікет - і життя продовжується!
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21.05.2024 11:55 Відповісти
Для захисту від фпв-дронів треба мати при собі матрац з піском на застібках: накриваєшся ним з ніг до голови і промовляєш: "А я - в домікє...".
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21.05.2024 12:05 Відповісти
Для цього краще мати при собі гроб
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21.05.2024 13:47 Відповісти
Як і казали йому "побродими": "Сбєгай, Ванька, по воду бистрєнько: одна нога тут, другая - там!"
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21.05.2024 12:06 Відповісти
Боневтік.
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21.05.2024 12:07 Відповісти
Одна нога тут, друга там ...
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21.05.2024 12:14 Відповісти
Купили хлопцям дрончик

Кацап вже без ноги !

Яка чудова іграшка

Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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21.05.2024 12:19 Відповісти
Из русской народной сказки.
Рускай царь говорит ивану-дураку:
- Иди иван в Украину воевать, хохлов убивать. Одна нога тут другая там.

Сказка ложь, но в ней намёк, сруским олухам урок.
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21.05.2024 12:46 Відповісти
санітарна патєря
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21.05.2024 12:53 Відповісти
хАрАшО тАму жИвЬОтцА, у кАгО АднА нАгА,. и АднО яйцО нЕ трЬОтцА и нЕ нАдА сАпАгА...
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21.05.2024 13:18 Відповісти
До тупих кацапів погано поки що доходить, що відстрілювати власних командирів, які надсилають тебе на "м'ясний" штурм - значно легше і безпечніше, ніж відстрілюватись від дронів ЗСУ.

Але потроху розуміння накопичується. Он, вже досить масово при пораненнях стріляються та підриваються гранатами, бо зрозуміли вже - ЕВАКУАЦІЇ НЕ БУДЕ.
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21.05.2024 14:13 Відповісти
Перетнув орк кордон України, ось тобі і НАСЛІДКИ!
Прикордонників питати треба, чи можна….
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21.05.2024 17:07 Відповісти
доля країни в руках Воїнів
Слава нації!
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21.05.2024 20:06 Відповісти
купила мати коника а коник без ноги
яке красиве відео ги-ги ги-ги ги-ги.
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30.07.2024 10:56 Відповісти
 
 