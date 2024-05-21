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Момент знищення "черепахотанка" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни на Лиманському напрямку знищили ворожий танк, обладнаний саморобним антидроновим захистом

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"Бійці 2 бату бригади "Рубіж" НГУ влучним пострілом кумулятивом знищили черговий "черепахотанк" на Лиманському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожа аеророзвідка заводить свою бронегрупу із 8 машин на мінне поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) танк (2067) знищення (7235)


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Топ коментарі
+13
Черепахотанк 😂…. повзаючий гаражний кооператив неможливо не влучити….
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21.05.2024 10:50
+6
вот такие петлялы и стреляються потом с калаша с перебитыми копытами_)
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21.05.2024 11:07
+6
Красиво пошел на посадку
А если без эмоций, сухими фактами -
Тактика бронесараев показывает ясность полную, что у руzни защита танков полное Фуфло, и броня и ДЗ и активная защита. Массовое применение сараев и железных шконок на башнях это показатель что они осознали это.
+ Как видите, демаскировка, неповоротливость, угол обзора и стрельбы как у Железного Капута 1916 года выпуска
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21.05.2024 12:23
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Черепахотанк 😂…. повзаючий гаражний кооператив неможливо не влучити….
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21.05.2024 10:50 Відповісти
Через цей сарай важко влучити в танк .
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21.05.2024 11:54 Відповісти
Дурних немає воювати в слабкішій армії.
От у русні армія більша та краще оснащена, є надія "пропєтлять".
У нас зрозуміло: точно потрапиш під КАБи.
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21.05.2024 10:53 Відповісти
вот такие петлялы и стреляються потом с калаша с перебитыми копытами_)
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21.05.2024 11:07 Відповісти
Комусь нє судьба.
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21.05.2024 11:11 Відповісти
Цель іная...(Так називали твір Брєжнєва "Целіна")
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21.05.2024 10:56 Відповісти
І що - ти приїдеш з Франції, якщо 10 тисяч дадуть?
Доречі, зарплатня у солдат на передку більше $4,5 тисяч.
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21.05.2024 11:30 Відповісти
откуда максимум 3 ка баксов
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21.05.2024 11:30 Відповісти
Сейчас добавили еще 70 тысяч грн к тем 120. Так что уже 4,5
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21.05.2024 11:34 Відповісти
Більше схоже на "ударне ядро", якому, на відміну від кумулятивного струменя, екрани становлять мало перешкод.
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21.05.2024 10:55 Відповісти
https://youtube.com/shorts/C49Lkwb6AL8?si=e9Z-WcpQ47VThr6D ТМ-83
або аналог НАТО
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21.05.2024 11:18 Відповісти
А якщо спершу запустити під ту стріху термобар, щоб всі ті листи заліза позривало, а потім добити кумулятивом...
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21.05.2024 11:09 Відповісти
Красиво пошел на посадку
А если без эмоций, сухими фактами -
Тактика бронесараев показывает ясность полную, что у руzни защита танков полное Фуфло, и броня и ДЗ и активная защита. Массовое применение сараев и железных шконок на башнях это показатель что они осознали это.
+ Как видите, демаскировка, неповоротливость, угол обзора и стрельбы как у Железного Капута 1916 года выпуска
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21.05.2024 12:23 Відповісти
Зачерепашили…
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21.05.2024 12:44 Відповісти
Запекли с гавном
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21.05.2024 15:44 Відповісти
 
 