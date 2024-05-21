Момент знищення "черепахотанка" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни на Лиманському напрямку знищили ворожий танк, обладнаний саморобним антидроновим захистом

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"Бійці 2 бату бригади "Рубіж" НГУ влучним пострілом кумулятивом знищили черговий "черепахотанк" на Лиманському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

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