Момент знищення "черепахотанка" на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Українські воїни на Лиманському напрямку знищили ворожий танк, обладнаний саморобним антидроновим захистом
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
"Бійці 2 бату бригади "Рубіж" НГУ влучним пострілом кумулятивом знищили черговий "черепахотанк" на Лиманському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
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От у русні армія більша та краще оснащена, є надія "пропєтлять".
У нас зрозуміло: точно потрапиш під КАБи.
Доречі, зарплатня у солдат на передку більше $4,5 тисяч.
або аналог НАТО
А если без эмоций, сухими фактами -
Тактика бронесараев показывает ясность полную, что у руzни защита танков полное Фуфло, и броня и ДЗ и активная защита. Массовое применение сараев и железных шконок на башнях это показатель что они осознали это.
+ Как видите, демаскировка, неповоротливость, угол обзора и стрельбы как у Железного Капута 1916 года выпуска