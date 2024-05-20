Ворожа аеророзвідка заводить свою бронегрупу із 8 машин на мінне поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВIДЕО
Ворожа бронегрупа під керівництвом своїх аеророзвідників заїхала на мінне поле, облаштоване українськими воїнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно дії атакувальні дії ворожої бронегрупи із восьми машин та чути вказівки аероророзвідників-окупантів. У результаті співпраці двох російських підрозділів щонайменше три російські танки були виведені із з ладу.
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Топ коментарі
+47 Oleksandr Yur
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+23 ZoV KobZona
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+21 Старый зольдат
показати весь коментар20.05.2024 13:13
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А раз показали, то это ВСЁ что было успешным, а дальше ...
Зрозуміло, що бажаєте московітам СМЕРТІ ТОТАЛЬНОЇ, але не усе, щоб і одразу! Відчуваються слова СРАТЬєха…
дивлячись як гарно танки "проходять" наші мінні поля, виникає питання...
а чому під Вовчанськом підари ходять та їздять як у себе дома, та не підриваються.
міни де???
хто зняв???
хто давав команду зняти???
івноф сусаніних"челябінскоф" - хароших і разних (Іб@ть плять *****)!
Ехали ведь в ряд.
И на минах украинских подорвался
Ввесь их грёбаный обосраный отряд.
Ярче солнечного дня танки их горят.
Наши воины на чеку, на улице весна,
Проводил их до Кабзона сруский старшина.
Начальник умел пользоваться ДИПЛОМАТИЧНЫМИ и корректными выражениями, чтобы объяснить подчинённым суть своих требований..
ЕГЭ по русскому языку №39
Это что то другое.Трипмплекс минами не разбивает, а именно о нём упоминают в радиоперехвате....
И нет характерных "выбросов" из под днища при подрыве на мине...
Так что жто под рашистом мина тявкнула и рашиста расколбасило в танчике заодно и пашкой триплекс разбил )(