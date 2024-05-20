Ворожа аеророзвідка заводить свою бронегрупу із 8 машин на мінне поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВIДЕО

Ворожа бронегрупа під керівництвом своїх аеророзвідників заїхала на мінне поле, облаштоване українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно дії атакувальні дії ворожої бронегрупи із восьми машин та чути вказівки аероророзвідників-окупантів. У результаті співпраці двох російських підрозділів щонайменше три російські танки були виведені із з ладу.

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