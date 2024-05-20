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Ворожа аеророзвідка заводить свою бронегрупу із 8 машин на мінне поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВIДЕО

Ворожа бронегрупа під керівництвом своїх аеророзвідників заїхала на мінне поле, облаштоване українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно дії атакувальні дії ворожої бронегрупи із восьми машин та чути вказівки аероророзвідників-окупантів. У результаті співпраці двох російських підрозділів щонайменше три російські танки були виведені із з ладу.

Також дивіться: Темношкірий найманець армії РФ відбивається палкою від українського дрона. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант марно намагається розібратися у конструкції "невідомої" зброї та здійснити постріл. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) танк (2067) знищення (7235)


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Топ коментарі
+47
Сподіваюся, вподальшому не вижив ніхто!
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20.05.2024 13:02
+23
Из нематёрных слов разобрал только "плюсда". Но скорее всего и это был матюк.
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20.05.2024 13:07
+21
У солдатов - 3,14дорасов выходной,
Ехали ведь в ряд.
И на минах украинских подорвался
Ввесь их грёбаный обосраный отряд.
Ярче солнечного дня танки их горят.
Наши воины на чеку, на улице весна,
Проводил их до Кабзона сруский старшина.
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20.05.2024 13:13
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Сподіваюся, вподальшому не вижив ніхто!
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20.05.2024 13:02 Відповісти
Увы, но если бы это так и был - видео бы нам не обрезали,а показали полностью...
А раз показали, то это ВСЁ что было успешным, а дальше ...
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20.05.2024 15:53 Відповісти
Та що ж ви так радієте, стримуйте, хоть якось, своє захоплення!
Зрозуміло, що бажаєте московітам СМЕРТІ ТОТАЛЬНОЇ, але не усе, щоб і одразу! Відчуваються слова СРАТЬєха…
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20.05.2024 22:40 Відповісти
Со всех согласен, но "сратех" - это обидно
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21.05.2024 01:36 Відповісти
Відео то москалів. Може це був найуспішніший відрізок атаки
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21.05.2024 09:57 Відповісти
Возможно...
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21.05.2024 12:16 Відповісти
а ще!!!!
дивлячись як гарно танки "проходять" наші мінні поля, виникає питання...
а чому під Вовчанськом підари ходять та їздять як у себе дома, та не підриваються.
міни де???
хто зняв???
хто давав команду зняти???
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20.05.2024 17:11 Відповісти
Все як в народній усмішці "...кум рулює, я газую. Їдемо! Кум на плоті, я на дроті. Висимо(кишки)" !
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21.05.2024 13:27 Відповісти
Из нематёрных слов разобрал только "плюсда". Но скорее всего и это был матюк.
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20.05.2024 13:07 Відповісти
Больше івноф сусаніних "челябінскоф" - хароших і разних (Іб@ть плять *****)!
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20.05.2024 13:52 Відповісти
Зі звуком слухати взагалі казка
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20.05.2024 13:07 Відповісти
Аеророзвідку з г**ном змішають.
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20.05.2024 13:08 Відповісти
Рукожопыя жопоруки!
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20.05.2024 13:13 Відповісти
У солдатов - 3,14дорасов выходной,
Ехали ведь в ряд.
И на минах украинских подорвался
Ввесь их грёбаный обосраный отряд.
Ярче солнечного дня танки их горят.
Наши воины на чеку, на улице весна,
Проводил их до Кабзона сруский старшина.
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20.05.2024 13:13 Відповісти
Лермонт, билят.
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20.05.2024 17:49 Відповісти
"Рускій матєрний реп" у виконанні "рускіх" аеророзвідників - це "пєстня"! А цільовказівка "пусть па птурам **@шат *****!" - взагалі шедевр!
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20.05.2024 13:34 Відповісти
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20.05.2024 13:47 Відповісти
Нова нагорода - "ордєн івана сусаніна". Вручення відбувається після розстрілу.
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20.05.2024 13:54 Відповісти
Шедевр русского языка..
Начальник умел пользоваться ДИПЛОМАТИЧНЫМИ и корректными выражениями, чтобы объяснить подчинённым суть своих требований..
ЕГЭ по русскому языку №39
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20.05.2024 13:56 Відповісти
Куди по копанаму???
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20.05.2024 14:43 Відповісти
А пацьяні є ?
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20.05.2024 14:45 Відповісти
Ну вооот, на самом интересном месте закончилось виде
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20.05.2024 15:05 Відповісти
Найвный чукотский лапотный парень. То ли в глаза долбишься то ли в уши.
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21.05.2024 08:44 Відповісти
Тяжко свинособачу мову розуміти але у сухому залишку - гейзеру так пох на челябінск що від цього зник дрозд…
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20.05.2024 15:43 Відповісти
Это НЕ ПОХОЖЕ НА "МИНЫ"!!!

Это что то другое.Трипмплекс минами не разбивает, а именно о нём упоминают в радиоперехвате....
И нет характерных "выбросов" из под днища при подрыве на мине...
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20.05.2024 15:50 Відповісти
Про міни говорив Сусанін.
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20.05.2024 16:22 Відповісти
И через триплекс водилу не покалечит.
Так что жто под рашистом мина тявкнула и рашиста расколбасило в танчике заодно и пашкой триплекс разбил )(
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21.05.2024 08:51 Відповісти
На видео нет ничего, что бы подтверждало эту версию...
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21.05.2024 12:18 Відповісти
Чайка! Чайка! Я Песец! Слева миньі, нам кабздец!
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20.05.2024 18:49 Відповісти
Гєй- зер?
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20.05.2024 23:50 Відповісти
Челябинск - талантливый камандир, надо бы его повысить.
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21.05.2024 00:19 Відповісти
Я ек танкіст і взагалі не відношуся до військових... але з такими командами - навіть волів поганяти важкр, мабуть... що з того керуванн можна зрозуміти? Ну такі й результати
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21.05.2024 14:19 Відповісти
 
 