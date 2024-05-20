Окупант марно намагається розібратися у конструкції "невідомої" зброї та здійснити постріл. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на позиції довго крутить у руках невідому йому зброю марно намагаючись розібратися у її конструкції та здійснити постріл.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що загарбник кілька разів перевертає, ймовірно, гранатомет, різними кінцями у напрямку пострілу, щось намагається натиснути, випадково випускає зброю із рук і, врешті, зі злістю кидає його у напрямку, у якому потрібно було вистрілити.
Топ коментарі
+21 Urs
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Вони дуже нормально "шарять"!
Вона за 5 сек розібралася:
https://www.youtube.com/watch?v=7OCUUqRRdlU Мавпа з автоматом
Я думав, по ньому танк в'.ї.бє
Без ідіотів світ був би нудним.