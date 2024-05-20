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Новини Відео Війна
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Окупант марно намагається розібратися у конструкції "невідомої" зброї та здійснити постріл. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на позиції довго крутить у руках невідому йому зброю марно намагаючись розібратися у її конструкції та здійснити постріл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що загарбник кілька разів перевертає, ймовірно, гранатомет, різними кінцями у напрямку пострілу, щось намагається натиснути, випадково випускає зброю із рук і, врешті, зі злістю кидає його у напрямку, у якому потрібно було вистрілити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор БПЛА сміється над окупантом, який поранив спільника реактивним струменем під час пострілу із РПГ-7: "От довбой#б! Тупа мавпа, бл#дь!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) курйоз (571) освіта (1300)


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Топ коментарі
+21
ну, це звичайна поведінка мавпи, якій дали гранатомет.
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20.05.2024 09:35
+20
Ахахахаха )))) направив би собі в бошку, тоді б вистрелило ))))
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20.05.2024 09:28
+14
Папірця треба було пожувати і плюнути його в трубку.
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20.05.2024 09:26
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Папірця треба було пожувати і плюнути його в трубку.
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20.05.2024 09:26 Відповісти
Шайтан-труба, ты тавой, стреляй однака!
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20.05.2024 14:45 Відповісти
ні-ні-ні.... нічого не треба робити, треба розмножувати таких лаптів, це ж генетичний бонус - повертання людини до мавпи і далі, до синьо-зелених водоростей
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13.12.2024 12:31 Відповісти
Ахахахаха )))) направив би собі в бошку, тоді б вистрелило ))))
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20.05.2024 09:28 Відповісти
Поржав ))
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20.05.2024 09:28 Відповісти
теж, жалко що не в ї ба ла
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20.05.2024 13:23 Відповісти
"То бил насос, каторий нє стрєлял"
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20.05.2024 09:29 Відповісти
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20.05.2024 14:14 Відповісти
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20.05.2024 09:30 Відповісти
ну, це звичайна поведінка мавпи, якій дали гранатомет.
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20.05.2024 09:35 Відповісти
Не ображайте мавп!!!!
Вони дуже нормально "шарять"!
Вона за 5 сек розібралася:

https://www.youtube.com/watch?v=7OCUUqRRdlU Мавпа з автоматом
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20.05.2024 09:50 Відповісти
курво він не розібрався з м 72 з котрого склонували муху
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20.05.2024 11:25 Відповісти
"Да пошли вы на х@й"!!!
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20.05.2024 09:36 Відповісти
Да сльоз 😂
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20.05.2024 09:45 Відповісти
Лєго?
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20.05.2024 09:52 Відповісти
Одне дуже жаль що в кінці не в*їбало…булоб по руські..
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20.05.2024 09:52 Відповісти
Там дуже "складна" інструкція.
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20.05.2024 09:54 Відповісти
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20.05.2024 10:06 Відповісти
на-рот-пабєдітєль, *****..
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20.05.2024 10:12 Відповісти
В "тюремных академиях" сРУции такое не изучали.
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20.05.2024 10:12 Відповісти
...шкода що вижив
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20.05.2024 11:45 Відповісти
"Захист від дурня" спрацював.
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20.05.2024 12:07 Відповісти
Тю, таке собі.
Я думав, по ньому танк в'.ї.бє
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20.05.2024 12:59 Відповісти
Там не могли прицілитися по ньому.......... напевно ржали
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21.05.2024 08:20 Відповісти

Без ідіотів світ був би нудним.
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20.05.2024 16:28 Відповісти
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20.05.2024 18:52 Відповісти
МГИМО? ЧИ Бауманка? Може Ангола?
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03.06.2024 19:00 Відповісти
 
 