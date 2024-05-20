Окупант марно намагається розібратися у конструкції "невідомої" зброї та здійснити постріл. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на позиції довго крутить у руках невідому йому зброю марно намагаючись розібратися у її конструкції та здійснити постріл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що загарбник кілька разів перевертає, ймовірно, гранатомет, різними кінцями у напрямку пострілу, щось намагається натиснути, випадково випускає зброю із рук і, врешті, зі злістю кидає його у напрямку, у якому потрібно було вистрілити.

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