Оккупант тщетно пытается разобраться в конструкции "неизвестного" оружия и произвести выстрел. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на позиции долго крутит в руках неизвестное ему оружие, тщетно пытаясь разобраться в его конструкции и осуществить выстрел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что захватчик несколько раз переворачивает, вероятно, гранатомет, разными концами в направлении выстрела, что-то пытается нажать, случайно выпускает оружие из рук и, наконец, со злостью бросает его в направлении, в котором нужно было выстрелить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор БПЛА смеется над оккупантом, который ранил сообщника реактивной струей во время выстрела из РПГ-7: "Вот долбо#б! Тупая обезьяна, бл#дь!". ВИДЕО