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Новости Видео Война
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Оккупант тщетно пытается разобраться в конструкции "неизвестного" оружия и произвести выстрел. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на позиции долго крутит в руках неизвестное ему оружие, тщетно пытаясь разобраться в его конструкции и осуществить выстрел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что захватчик несколько раз переворачивает, вероятно, гранатомет, разными концами в направлении выстрела, что-то пытается нажать, случайно выпускает оружие из рук и, наконец, со злостью бросает его в направлении, в котором нужно было выстрелить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор БПЛА смеется над оккупантом, который ранил сообщника реактивной струей во время выстрела из РПГ-7: "Вот долбо#б! Тупая обезьяна, бл#дь!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) курьез (4056) образование (2266)


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Топ комментарии
+21
ну, це звичайна поведінка мавпи, якій дали гранатомет.
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20.05.2024 09:35
+20
Ахахахаха )))) направив би собі в бошку, тоді б вистрелило ))))
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20.05.2024 09:28
+14
Папірця треба було пожувати і плюнути його в трубку.
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20.05.2024 09:26
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Папірця треба було пожувати і плюнути його в трубку.
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20.05.2024 09:26 Ответить
Шайтан-труба, ты тавой, стреляй однака!
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20.05.2024 14:45 Ответить
ні-ні-ні.... нічого не треба робити, треба розмножувати таких лаптів, це ж генетичний бонус - повертання людини до мавпи і далі, до синьо-зелених водоростей
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13.12.2024 12:31 Ответить
Ахахахаха )))) направив би собі в бошку, тоді б вистрелило ))))
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20.05.2024 09:28 Ответить
Поржав ))
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20.05.2024 09:28 Ответить
теж, жалко що не в ї ба ла
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20.05.2024 13:23 Ответить
"То бил насос, каторий нє стрєлял"
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20.05.2024 09:29 Ответить
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20.05.2024 14:14 Ответить
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20.05.2024 09:30 Ответить
ну, це звичайна поведінка мавпи, якій дали гранатомет.
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20.05.2024 09:35 Ответить
Не ображайте мавп!!!!
Вони дуже нормально "шарять"!
Вона за 5 сек розібралася:

https://www.youtube.com/watch?v=7OCUUqRRdlU Мавпа з автоматом
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20.05.2024 09:50 Ответить
курво він не розібрався з м 72 з котрого склонували муху
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20.05.2024 11:25 Ответить
"Да пошли вы на х@й"!!!
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20.05.2024 09:36 Ответить
Да сльоз 😂
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20.05.2024 09:45 Ответить
Лєго?
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20.05.2024 09:52 Ответить
Одне дуже жаль що в кінці не в*їбало…булоб по руські..
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20.05.2024 09:52 Ответить
Там дуже "складна" інструкція.
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20.05.2024 09:54 Ответить
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20.05.2024 10:06 Ответить
на-рот-пабєдітєль, *****..
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20.05.2024 10:12 Ответить
В "тюремных академиях" сРУции такое не изучали.
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20.05.2024 10:12 Ответить
...шкода що вижив
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20.05.2024 11:45 Ответить
"Захист від дурня" спрацював.
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20.05.2024 12:07 Ответить
Тю, таке собі.
Я думав, по ньому танк в'.ї.бє
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20.05.2024 12:59 Ответить
Там не могли прицілитися по ньому.......... напевно ржали
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21.05.2024 08:20 Ответить

Без ідіотів світ був би нудним.
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20.05.2024 16:28 Ответить
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20.05.2024 18:52 Ответить
МГИМО? ЧИ Бауманка? Може Ангола?
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03.06.2024 19:00 Ответить
 
 