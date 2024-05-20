Оккупант тщетно пытается разобраться в конструкции "неизвестного" оружия и произвести выстрел. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на позиции долго крутит в руках неизвестное ему оружие, тщетно пытаясь разобраться в его конструкции и осуществить выстрел.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что захватчик несколько раз переворачивает, вероятно, гранатомет, разными концами в направлении выстрела, что-то пытается нажать, случайно выпускает оружие из рук и, наконец, со злостью бросает его в направлении, в котором нужно было выстрелить.
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Вони дуже нормально "шарять"!
Вона за 5 сек розібралася:
https://www.youtube.com/watch?v=7OCUUqRRdlU Мавпа з автоматом
Я думав, по ньому танк в'.ї.бє
Без ідіотів світ був би нудним.