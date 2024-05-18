Темношкірий найманець армії РФ відбивається палкою від українського дрона. ВIДЕО

Росія залучає найманців із африканських країн до війни в Україні. Так, оператори дронів вистежили такого темношкірого солдата армії Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах опублікований прижиттєвий відеозапис із найманцем.

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