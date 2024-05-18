Темношкірий найманець армії РФ відбивається палкою від українського дрона. ВIДЕО
Росія залучає найманців із африканських країн до війни в Україні. Так, оператори дронів вистежили такого темношкірого солдата армії Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах опублікований прижиттєвий відеозапис із найманцем.
Топ коментарі
+27 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.05.2024 16:51
+23 Pan Kotskyi
показати весь коментар18.05.2024 16:54
+17 Ґриґір Пательня
показати весь коментар18.05.2024 16:51
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Тому і майже нема відео з полоненими нігерами чи непальцями.
А ти єво - палкой, грєшнік, почєрнєвший от грєха!
А просто так, прохожий, парень чернокожий...
Одним словом нигер!
Hе щебечет дохлый щегол,
Меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Только меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили..
https://youtu.be/dv7Bej56le4