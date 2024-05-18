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Новини Відео Війна
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Темношкірий найманець армії РФ відбивається палкою від українського дрона. ВIДЕО

Росія залучає найманців із африканських країн до війни в Україні. Так, оператори дронів вистежили такого темношкірого солдата армії Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах опублікований прижиттєвий відеозапис із найманцем.

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Автор: 

армія рф (17359) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+27
Дома банани палкою збивав в Україні дрони-всьо тоже па дамшнєму...
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18.05.2024 16:51
+23
По Дарвіну, з абізяни получилася не людина, а "папєрєднік" людини. І як свідчить сьогодення, далеко не всі "папєрєднікі" перетворилися на людей...
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18.05.2024 16:54
+17
Он эволюционирует. Абизяна тоже с палки начинала, а получился человек. По Дарвину
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18.05.2024 16:51
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https://www.youtube.com/watch?v=8islHJjMYd8
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18.05.2024 18:46 Відповісти
Відразу видно що шахтьор.
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18.05.2024 19:11 Відповісти
При бєлоусовє виникло іксклюзівноє вооруженіє орка - палка-отбівалка Імпартазамєсченіє! Пісєц тайгє...
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18.05.2024 19:13 Відповісти
Гмм... - хто, де, й коли казав, що земна генетична вертикаль має тільки розвитковий напрямок? Покажіть мені того, в чийому генокоді немає для вишиванки червоної(Південна Америка) та чорної(Африка) нитки? Й полотно білої сорочки з,являється тільки тоді, коли добре попотів намазавшись жовтим кремом. Інших тут немає, так було завжди, так є й так буде. Зворотній генокод - це коли з білої сорочки випадають(не по росту) в червону та чорну: - повернення в ПЕЧЕРНЕ БУТТЯ, як і воскрес той, що народився в печері та за "ловців людей" в неї повернувся: - ВІШАТЬ СОПЛІ в джунглях. АРХ М
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18.05.2024 19:17 Відповісти
Нігери будуть воювати доти, доки наші їх не зажмурять.Якщо навіть будуть такі щасливчики, котрі виживуть, то москалі їх самі прикінчать щоб не платити.Щось на усіх просторах тирнету немає жодного відео, де б якийсь нігер, кубинець або азіат повернулися додому у відпустку або пораненим без ноги, чи без руки. Вони що , броньовані ? Від них кулі з осколками рикошетять ? Отака акуна матата їхню мать !!!!
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18.05.2024 19:25 Відповісти
Я думаю що здаються в полон аж бігом, але є якийсь негласний наказ це сміття кінчати на місці, бо нах воно треба, на нашого не поміняєш, як у випадку з кацапом, годувати цю мавпута панькатися?
Тому і майже нема відео з полоненими нігерами чи непальцями.
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19.05.2024 10:34 Відповісти
https://youtu.be/3Vko7E9xvaw?si=UENSWLwPpVUe4CMX Полонений громадянин Непалу
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19.05.2024 10:54 Відповісти
Я ж написав, "майже".
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19.05.2024 10:57 Відповісти
Єта православний зулус.
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18.05.2024 19:43 Відповісти
Нічого дивного. Кацапія - це північна Снігерія.

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18.05.2024 19:43 Відповісти
А может, к тєбє рєшил стустіться русскій бог Вєлікій Музунгу?
А ти єво - палкой, грєшнік, почєрнєвший от грєха!
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18.05.2024 19:55 Відповісти
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18.05.2024 20:12 Відповісти
Про муху це-це вже жарт був?
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18.05.2024 20:13 Відповісти
Не похож на тебя, не похож на меня

А просто так, прохожий, парень чернокожий...

Одним словом нигер!
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18.05.2024 20:49 Відповісти
Кацапський антидроновий пристрій - абізяна з палкою-махалкою.
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18.05.2024 21:08 Відповісти
Иванов Шойгу путинович
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18.05.2024 22:05 Відповісти
За 3000 уе і Україна могла б найняте нігерійців, їх 180 млн. Але зелені визволяють Україну від українців, корочє в Африці можно не одну бригаду назбирати і з технікою нашою знайомі.
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18.05.2024 22:08 Відповісти
Зелені через патологічну жадність не зможуть нікого винайняти з Африки
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19.05.2024 03:11 Відповісти
Так зараз же українці та іноземці получають 120 на передку, це 3000 уе, невже це принципово кому гроші переводити, росіянам та білорусам чі колумбійцям можно, а африканцям ні, я впевнений що сидять агенти в середені ОП які блокують все що може допомогти ЗСУ, тільки коли починається розголос проблеми вона починає вирішуватись, але ні Цензор ні інші сайти не піднімають цю тему, але могли б, зеків можно а африканців нільзя, це ідіотизм, контракт на пів року для них і тут піде потік !!!!!!!!
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19.05.2024 08:22 Відповісти
Вони їх будуть трактористами наймати, вже десь казали.
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19.05.2024 10:35 Відповісти
Кудилявра ( *******) с мехесрань мудянскава балота. 🤣🤣🤣
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18.05.2024 22:10 Відповісти
Черговий афрокацап.
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18.05.2024 22:59 Відповісти
Меpтвая змея не шипит,
Hе щебечет дохлый щегол,
Меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Только меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили..
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18.05.2024 23:04 Відповісти
Что ж он как копье не метнул?😁 Вспомнился фильм старый совецкий про шурика на стройке))
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19.05.2024 00:13 Відповісти
А чого цього мокшанегра не угандошили - "паліткарєктность" для оони?
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19.05.2024 00:53 Відповісти
Расиский био-рэб
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19.05.2024 01:31 Відповісти
Він купив ненецький унітаз: за одну палку тримається, іншою відганяє мух, собак і дрони.
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19.05.2024 02:59 Відповісти
На третій рік війни Україна не зробила свою ЧВК, у нас що стільки довбо..бів , що так тормозять.
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19.05.2024 08:25 Відповісти
ти диви! мавпа може палкою..
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19.05.2024 10:26 Відповісти
обзьяна сбивает дрон палкой
https://youtu.be/dv7Bej56le4
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19.05.2024 11:04 Відповісти
Ничего странного, стрелы кончились, вот и приходится палкой воевать.
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19.05.2024 11:50 Відповісти
Это палка-копалка, оно пока до копья не развилось еще.
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19.05.2024 18:23 Відповісти
Єдиний хто з кацапської армії виявився з мізками це африканець 😆
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19.05.2024 14:16 Відповісти
Дрон - не банан, мавпа палкою не зіб'є )))
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19.05.2024 18:21 Відповісти
Воинственный зулус. Правы были помет и боброедка - воюют в Украине чернокожие наемники. Но пропагандоны скромно умолчали, на чьей стороне.
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19.05.2024 18:22 Відповісти
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