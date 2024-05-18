Темнокожий наемник армии РФ отбивается палкой от украинского дрона. ВИДЕО

Россия привлекает наемников из африканских стран к войне в Украине. Операторы дронов выследили такого темнокожего солдата армии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях опубликована прижизненная видеозапись с наемником.

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