Темнокожий наемник армии РФ отбивается палкой от украинского дрона. ВИДЕО
Россия привлекает наемников из африканских стран к войне в Украине. Операторы дронов выследили такого темнокожего солдата армии России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях опубликована прижизненная видеозапись с наемником.
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+27 Александр Чуднивец #474549
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+23 Pan Kotskyi
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+17 Ґриґір Пательня
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Тому і майже нема відео з полоненими нігерами чи непальцями.
А ти єво - палкой, грєшнік, почєрнєвший от грєха!
А просто так, прохожий, парень чернокожий...
Одним словом нигер!
Hе щебечет дохлый щегол,
Меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Только меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили..
https://youtu.be/dv7Bej56le4