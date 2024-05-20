Вражеская аэроразведка заводит свою бронегруппу из 8 машин на минное поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВИДЕО

Вражеская бронегруппа под руководством своих аэроразведчиков заехала на минное поле, обустроенное украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно действия атакующие действия вражеской бронегруппы из восьми машин и слышны указания аэроразведчиков-оккупантов. В результате сотрудничества двух российских подразделений по меньшей мере три российских танка были выведены из строя.

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