Вражеская аэроразведка заводит свою бронегруппу из 8 машин на минное поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВИДЕО
Вражеская бронегруппа под руководством своих аэроразведчиков заехала на минное поле, обустроенное украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно действия атакующие действия вражеской бронегруппы из восьми машин и слышны указания аэроразведчиков-оккупантов. В результате сотрудничества двух российских подразделений по меньшей мере три российских танка были выведены из строя.
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+47 Oleksandr Yur
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А раз показали, то это ВСЁ что было успешным, а дальше ...
Зрозуміло, що бажаєте московітам СМЕРТІ ТОТАЛЬНОЇ, але не усе, щоб і одразу! Відчуваються слова СРАТЬєха…
дивлячись як гарно танки "проходять" наші мінні поля, виникає питання...
а чому під Вовчанськом підари ходять та їздять як у себе дома, та не підриваються.
міни де???
хто зняв???
хто давав команду зняти???
івноф сусаніних"челябінскоф" - хароших і разних (Іб@ть плять *****)!
Ехали ведь в ряд.
И на минах украинских подорвался
Ввесь их грёбаный обосраный отряд.
Ярче солнечного дня танки их горят.
Наши воины на чеку, на улице весна,
Проводил их до Кабзона сруский старшина.
Начальник умел пользоваться ДИПЛОМАТИЧНЫМИ и корректными выражениями, чтобы объяснить подчинённым суть своих требований..
ЕГЭ по русскому языку №39
Это что то другое.Трипмплекс минами не разбивает, а именно о нём упоминают в радиоперехвате....
И нет характерных "выбросов" из под днища при подрыве на мине...
Так что жто под рашистом мина тявкнула и рашиста расколбасило в танчике заодно и пашкой триплекс разбил )(