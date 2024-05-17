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Оккупант на ходу теряет голову. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент попадания осколков гранатометного выстрела в российского оккупанта в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва боеприпаса ВОГ-17 оккупанту, который бежал по тропинке, оторвало голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите: Операторы дронов 57-й ОМБр сожгли вражескую БМП-2 на окраине Волчанска. ВИДЕО

ВОГ-17 - гранатометный выстрел калибра 30 мм. Представляет собой осколочную гранату. Боеприпас предназначен для автоматического гранатомета АГС-17, АГС-30. ВОГ-17 с детонатором мгновенного действия - одна из первых, теперь уже устаревших, модификаций осколочных гранат.

Также смотрите: Голый оккупант умирает в районе Новомихайловки от атаки наших десантников ВИДЕО 18+

Напомним, что недавно артиллеристы 63-й ОМБр и Второго Интернационального легиона обороны уничтожили вражескую позицию, на которой находилось не менее десятка оккупантов. Во время атаки, тело одного из оккупантов взрывной волной после прямого попадания выбросило из окопа.

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В сети также опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент ежедневной работы российской сортировочно-перевалочной базы, где оккупанты готовят к отправке домой своих "двухсотых".

На записи работы похоронной команды видны сотни ящиков с ликвидированными оккупантами. На кадрах снято, как привозят новые тела.

Смотрите также: Оккупант взлетает в воздух после прямого попадания украинского снаряда в окоп. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+19
Файно-красівоє.
Блискуче. Гоже. Добре. Добряче. Ліпо. Любо. Медяно. Мило. Милозвучно. Приємно. Славно. Хороше. Чудесно. Чудово.

Слава ЗСУ!, Слава Україні! Героям Слава!
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17.05.2024 10:54
+16
Увага.Рекомендовано для покращення психічного здоров'я...
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17.05.2024 10:58
+13
то приспособа для носіння шолома ))
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17.05.2024 10:52
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Правила форума Совет форумчан
то приспособа для носіння шолома ))
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17.05.2024 10:52 Ответить
Він як курка без голови, ще живий, бо після влучання ще мацає те мсце, де була його башка.
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17.05.2024 10:53 Ответить
Гарно як .
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17.05.2024 10:54 Ответить
Файно-красівоє.
Блискуче. Гоже. Добре. Добряче. Ліпо. Любо. Медяно. Мило. Милозвучно. Приємно. Славно. Хороше. Чудесно. Чудово.

Слава ЗСУ!, Слава Україні! Героям Слава!
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17.05.2024 10:54 Ответить
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17.05.2024 10:54 Ответить
Сейчас хрустнет черепная коробка.
©
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17.05.2024 10:56 Ответить
Увага.Рекомендовано для покращення психічного здоров'я...
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17.05.2024 10:58 Ответить
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17.05.2024 10:59 Ответить
А як він тепер їстиме без голови?
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17.05.2024 11:01 Ответить
У них є резервна підсистема. Знизу.
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17.05.2024 11:08 Ответить
Так ему не всю голову оторвало а только половину. Так даже лучше. Теперь дырка больше стала можно еду даже не пережовывать
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17.05.2024 11:22 Ответить
Якби в нього була голова то він сюди не припхався.
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17.05.2024 11:08 Ответить
дадуть коня), буде "Всадник без головы"
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17.05.2024 11:12 Ответить
О клас! Ванька прокинеться, а голови нема!
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17.05.2024 11:13 Ответить
Якщо моск@лю відірвати голову,то він після цього ще зможе 5-ть разів проголосувати за путіна
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17.05.2024 11:26 Ответить
Выражение "продуть голову" заиграло новыми красками!
П.С.
Это самый короткий фильм - "Кацап без головы или голова без кацапа"...
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17.05.2024 11:30 Ответить
Який нахрєн вог...той би просто нашпигував дробом...а тут уламок і добрячий
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17.05.2024 11:31 Ответить
І гільйотіни не треба
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17.05.2024 12:16 Ответить
А далі....от цензор....
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17.05.2024 12:17 Ответить
Потьєрял голову, буквально...
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17.05.2024 12:19 Ответить
Центр принятия решений не пострадал - пациент скорей жив, чем мертв!
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17.05.2024 12:50 Ответить
Мняско 😅
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17.05.2024 13:43 Ответить
Вог 17 , ви впевнені ??? може міна 82 мл.
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17.05.2024 15:29 Ответить
Не голову ему оторвало, а верхнюю жопу.
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17.05.2024 17:52 Ответить
"Кому нужна моя голова, если с утра она не мыта" (с)
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17.05.2024 20:16 Ответить
там явно осколок з кулак ****** ув ґембу
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17.05.2024 20:20 Ответить
ВОГ на такое не способен, больше всего похоже на хвостовик от 82 мины.
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17.05.2024 21:17 Ответить
https://t.me/agentstvonews/6130 https://t.me/agentstvonews/6130

Российские власти подтвердили гибель командира базы ПВО в Крыму после ее обстрела

В Алуште простились с подполковником Александром Кулаковым - командиром военной части 85683 на горе Ай-Петри в Крыму, где базируется военная база 3-го радиотехнического полка 31-й дивизии ПВО ВС РФ.

Детали. О прощании в своих соцсетях сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. Это первое официальное подтверждение с российской стороны гибели командира после украинского удара 13 мая.

▪️Цитата. «Сегодня алуштинцы простились с храбрым воином, замечательным человеком, подполковником Вооруженных сил Российской Федерации Кулаковым Александром Александровичем, который ценой своей жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб», - написала она.

▪️В ночь на 13 мая Украина нанесла удар по базе на Ай-Петри. Телеграм-канал Astra сообщил (https://t.me/astrapress/55362) о повреждении части и гибели двух военных, в том числе командира Кулакова.
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17.05.2024 21:42 Ответить
С неба звёздочка упала
Прямо милому в ****
Пусть горит там что попало
Лишь бы с "Ладой" повезло:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cty5j9/a_recon_drone_observing_russian_casualties/
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18.05.2024 08:55 Ответить
Як і не було..
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18.05.2024 09:00 Ответить
 
 