Оккупант на ходу теряет голову. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент попадания осколков гранатометного выстрела в российского оккупанта в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва боеприпаса ВОГ-17 оккупанту, который бежал по тропинке, оторвало голову.

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ВОГ-17 - гранатометный выстрел калибра 30 мм. Представляет собой осколочную гранату. Боеприпас предназначен для автоматического гранатомета АГС-17, АГС-30. ВОГ-17 с детонатором мгновенного действия - одна из первых, теперь уже устаревших, модификаций осколочных гранат.

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Напомним, что недавно артиллеристы 63-й ОМБр и Второго Интернационального легиона обороны уничтожили вражескую позицию, на которой находилось не менее десятка оккупантов. Во время атаки, тело одного из оккупантов взрывной волной после прямого попадания выбросило из окопа.

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В сети также опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент ежедневной работы российской сортировочно-перевалочной базы, где оккупанты готовят к отправке домой своих "двухсотых".

На записи работы похоронной команды видны сотни ящиков с ликвидированными оккупантами. На кадрах снято, как привозят новые тела.

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