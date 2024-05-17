Оккупант на ходу теряет голову. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент попадания осколков гранатометного выстрела в российского оккупанта в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва боеприпаса ВОГ-17 оккупанту, который бежал по тропинке, оторвало голову.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
ВОГ-17 - гранатометный выстрел калибра 30 мм. Представляет собой осколочную гранату. Боеприпас предназначен для автоматического гранатомета АГС-17, АГС-30. ВОГ-17 с детонатором мгновенного действия - одна из первых, теперь уже устаревших, модификаций осколочных гранат.
Напомним, что недавно артиллеристы 63-й ОМБр и Второго Интернационального легиона обороны уничтожили вражескую позицию, на которой находилось не менее десятка оккупантов. Во время атаки, тело одного из оккупантов взрывной волной после прямого попадания выбросило из окопа.
В сети также опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент ежедневной работы российской сортировочно-перевалочной базы, где оккупанты готовят к отправке домой своих "двухсотых".
На записи работы похоронной команды видны сотни ящиков с ликвидированными оккупантами. На кадрах снято, как привозят новые тела.
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П.С.
Это самый короткий фильм - "Кацап без головы или голова без кацапа"...
Российские власти подтвердили гибель командира базы ПВО в Крыму после ее обстрела
В Алуште простились с подполковником Александром Кулаковым - командиром военной части 85683 на горе Ай-Петри в Крыму, где базируется военная база 3-го радиотехнического полка 31-й дивизии ПВО ВС РФ.
Детали. О прощании в своих соцсетях сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. Это первое официальное подтверждение с российской стороны гибели командира после украинского удара 13 мая.
▪️Цитата. «Сегодня алуштинцы простились с храбрым воином, замечательным человеком, подполковником Вооруженных сил Российской Федерации Кулаковым Александром Александровичем, который ценой своей жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб», - написала она.
▪️В ночь на 13 мая Украина нанесла удар по базе на Ай-Петри. Телеграм-канал Astra сообщил (https://t.me/astrapress/55362) о повреждении части и гибели двух военных, в том числе командира Кулакова.
Прямо милому в ****
Пусть горит там что попало
Лишь бы с "Ладой" повезло:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cty5j9/a_recon_drone_observing_russian_casualties/