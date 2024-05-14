Снайперы 1-й отдельной танковой Сиверской бригады уничтожили семерых оккупантов. ВИДЕО
Снайперы 1-й отдельной танковой Сиверской бригады ликвидировали семерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения.
"Их работа заметна по результату. Они невидимы, бесшумны, но смертельно опасны для противника. У врага нет шансов, когда работают снайперы 1-й отдельной танковой Сиверской бригады", - говорится в комментарии к видео.
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MausMike
показать весь комментарий14.05.2024 15:53 Ответить Мне нравится 4
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий14.05.2024 15:54 Ответить Мне нравится 3
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