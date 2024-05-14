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Снайперы 1-й отдельной танковой Сиверской бригады уничтожили семерых оккупантов. ВИДЕО

Снайперы 1-й отдельной танковой Сиверской бригады ликвидировали семерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения.

"Их работа заметна по результату. Они невидимы, бесшумны, но смертельно опасны для противника. У врага нет шансов, когда работают снайперы 1-й отдельной танковой Сиверской бригады", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Снайперы ССО уничтожают оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) снайперы (482) 1 отдельная танковая бригада (14)


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14.05.2024 15:53 Ответить
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14.05.2024 15:54 Ответить
 
 