Снайперы 1-й отдельной танковой Сиверской бригады уничтожили семерых оккупантов. ВИДЕО

Снайперы 1-й отдельной танковой Сиверской бригады ликвидировали семерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения.

"Их работа заметна по результату. Они невидимы, бесшумны, но смертельно опасны для противника. У врага нет шансов, когда работают снайперы 1-й отдельной танковой Сиверской бригады", - говорится в комментарии к видео.

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