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Снайпери 1-ї окремої танкової Сіверської бригади знищили сімох окупантів. ВIДЕО

Снайпери 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ліквідували сімох окупантів.

Як повіомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу.

"Їх робота помітна за результатом. Вони невидимі, безшумні, але смертельно небезпечні для супротивника. У ворога немає шансів, коли працюють снайпери 1 окремої танкової Сіверської бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери ССО знищують окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

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14.05.2024 15:53 Відповісти
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14.05.2024 15:54 Відповісти
 
 