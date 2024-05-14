Снайпери 1-ї окремої танкової Сіверської бригади знищили сімох окупантів. ВIДЕО
Снайпери 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ліквідували сімох окупантів.
Як повіомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу.
"Їх робота помітна за результатом. Вони невидимі, безшумні, але смертельно небезпечні для супротивника. У ворога немає шансів, коли працюють снайпери 1 окремої танкової Сіверської бригади", - йдеться у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
MausMike
показати весь коментар14.05.2024 15:53 Відповісти Мені подобається 4
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар14.05.2024 15:54 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль